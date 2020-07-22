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Koronavirüs Uzmanlar uyarıyor aman dikkat Çocuklara takılan desenli maskelerde büyük tehlike
TÜRKİYE

Uzmanlar uyarıyor aman dikkat: Çocuklara takılan desenli maskelerde büyük tehlike

Koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlerin gevşetilmesinin ardından çocukların sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Minikleri maske takmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli çizgi kahramanlar da maskelere bakılıp satışa sunulmaya başlandı. Ancak üretilen desenli veya baskılı maskeler tehlike saçıyor. Uzmanların çoğu bu maskelerin koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi olmadığını, aksine zararlı olacağını söylüyor. Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, baskılı maskelerin çocuklar için zararlı olduğunu söyledi.
Uzmanlar, baskılı maskelerin çocuklar için zararlı olduğunu söyledi.

Yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği baskılı maskelere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle küçük çocukların kullanması için üretilen çizgi film karakterli baskılı maskeler, virüsten korumak yerine birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanların çoğu bu maskelerin koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi olmadığı konusunda hemfikir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, ailelerin çocuklarını virüsten korumak isterken daha büyük hastalıklara yol açabileceğinin altını çizdi.

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Baskılı maskelerdeki boya zararlı

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, desenli maskelerin solunum yoluyla direkt temas ettiğini belirterek aileleri uyardı. Evcimik, "Son zamanlarda özellikle çocuklarda renkli, boyalı maskeleri görmekteyiz. Kumaş maskeleri görmekteyiz. Özellikle çizgi film karakterleri çocukların çok daha fazla ilgisini çektiği için genelde onu tercih etmekteler. Fakat bu boyalı maskeler maalesef solunum yoluyla direkt temas ettiği için özellikle alerjik çocuklarda problem oluşturmaktadır. Fakat bir başka problem de kullanılan boyanın standardizasyonu yapılmamışsa yani kullanılan boyanın sağlık açısından kontrolü yapılmamışsa o kullandığımız maskenin üzerindeki boya partikülleri solunum yoluna geçip başka problemler meydana getirmektedir. Bundan dolayı biz Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği klasik cerrahi maskeyi öneriyoruz. Beyaz ve renksiz. Ailelerden isteğimiz mümkünse özellikle dışarı çıkarken ve kapalı ortamlarda bu maskeyi tercih etmeleri. Ve bu maskeleri de mümkün olduğunca kısa süreli takmaları. Maksimum 3 saati aşmayacak şekilde kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Desenli kumaş maskelerden uzak durun"

Çocuklara mümkün olduğunca cerrahi maske takılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Kullanılan malzeme ve boyanın içeriği kimyasal değilse sıkıntı yok. Fakat genelde aileler bunları defalarca kullanıyor. Bu da üzerindeki boyanın solunum yoluna kaçmasına neden oluyor. Eğer bu boya partiküllerin kanserojen etkisi varsa bu daha ciddi problemlere yol açabilir. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi mümkünse bu tarz kumaş maskelerden uzak durarak cerrahi maske kullanılmasıdır. Eğer çocuğa taktırabiliyorsak cerrahi maske taktıralım. Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Özellikle merdiven altı üretimin olduğunu duyuyoruz. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı. Eğer kullanılacaksa da mutlaka belli standartlara uygun olarak üretilen maskeleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı üretimlerden mümkün olduğu kadar uzak dursunlar" şeklinde konuştu.

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  • Baskılı maskelerin direkt solunum yoluyla temas ettiği için çocuklarda nefes darlığına yol açabileceğini söyleyen Doç. Dr. Evcimik, "Başlangıçta bu çocuklarda genelde bir nefes darlığı başlar. Özellikle alerjisi olan çocuklarda. Yine burundan soluduğumuz için burun kaşıntısı, peş peşe hapşırma atakları eğer bu tarz sıkıntılar maske kullanımı ile geliyorsa o zaman maske üzerindeki kimyasalların alerjiyi tetiklediğini düşünebiliriz. Farkında olmadan çocuğun alerjik reaksiyonlarını başlatmış olabiliriz" diye konuştu.

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