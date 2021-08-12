Koronavirüs Uzmanlardan Delta varyantı uyarısı Yalancı güven hissi hataya götürür
TÜRKİYE

Uzmanlardan Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür

Hint-Güney Afrika karışımı olarak da adlandırılan Kovid-19'un Delta Plus varyantıyla ilgili uzmanlardan çarpıcı uyarılar geldi. Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantında diğer varyantlara göre bulaş riskinin daha fazla olduğunu ifade ederek, son dönemde daha çok aşı olmayan 30 yaş altındaki hastaların hastaneye yattığına dikkat çekti. Doç. Dr. Doğan, “40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık daha genç yaştaki hastalarımızı hastanemize kabul ediyoruz. Yalancı bir güven hissi bizi hataya götürür” dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlardan Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür
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Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantının bulaş yeteneğini artırmış bir varyant olduğunu, bunu önlemenin en önemli yolunun ise maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi. Son dönemde daha çok aşı olmayan 30 yaş altındaki hastaların hastaneye yattığına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, yalancı güven hissinin kişiyi hataya götüreceğini dile getirdi.

‘AÇIK HAVADA MESAFEYE KURALINA UYULMALI’


Açık hava veya sıcak havanın virüsün bulaşıp bulaşmaması üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Delta varyantı bir önceki varyanta göre bulaş yeteneğini biraz daha artırmıştır. Açık havalar sıcak havaların virüsün bulaşması ya da bulaşmaması üzerine herhangi bir katkısı yoktur. Temel önlem maske, mesafe ve hijyendir. Açık havada dolaşacak, gezi yapacak, park bahçelere gidecek olan vatandaşlarımızın özellikle mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz” diye konuştu.

‘KALP VE AKCİĞER HASTALARI YÜKSEK RİSK ALTINDA’


Maske takmama düşüncesinin mantıklı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, özellikle kalp ve akciğer hastalarının dikkatli olmalarını ifade etti. Doç. Dr. Doğan, “İki metreden yakın mesafede bulunacaksak maskemizi takmaya özen gösterelim. Özellikle, kalp, akciğer rahatsızlığı olanlar bu hastalarımız yine yüksek risk altında” dedi.

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‘30 YAŞ ALTINI DAHA FAZLA HASTANEYE KABUL EDİYORUZ’


Son dönemde özellikle aşı olmamış 30 yaş altı hastaların hastaneye daha fazla yattığını belirten Doç. Dr. Doğan, “Özellikle aşılama oranlarının belli düzeyin üzerinde olması ve yetişkin hastaların 50 yaş üzerinde olması veya 40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık daha genç yaştaki hastalarımızı hastanemize kabul ediyoruz. Özellikle son zamanlarda 30 yaşındaki bir hastamızı yoğun bakım ünitesine aldık. Yalancı bir güven hissi bizi hataya götürür. Hayatımızı tehlikeye atmaya sebep olur. Aşılamada ülke olarak ülke olarak üst sıralardayız. İller bazında ise bizde mavi kategorisinde bulunuyoruz”

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