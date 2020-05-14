Uzmanların iddiası: Çin, ABD'nin koronavirüs davalarına yaptırımla misilleme yapabilir

Global Times gazetesinin uzmanlara dayandırdığı haberinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'de Çin'e karşı açılan davalardan son derece rahatsız olan Pekin yönetiminin, Kovid-19 salgını nedeniyle tazminat talebiyle Çin'e dava açan Missouri Başsavcısı Eric Schmitt gibi ABD'li yetkililere, şahıslara ve teşekküllere cezai önlemler almayı gözden geçirdiği belirtildi.
- Uzmanlar, Çin'in yaptırım listesinde en az 4 Kongre üyesinin ve 2 teşekkülün yer alacağını kaydetti.
ABD'deki federal mahkemelerde Pekin yönetimine karşı şimdiye kadar 6 dava açıldı.
ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.
- Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.