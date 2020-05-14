Uzmanların iddiası: Çin, ABD'nin koronavirüs davalarına yaptırımla misilleme yapabilir

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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 'Son yılların en sıcak mayıs ayı' yaşanabilir

Türkiye'de bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yükselecek hava sıcaklıklarıyla "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanabileceği tahmin ediliyor.