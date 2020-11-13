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Koronavirüs Uzmanların uyarılarına rağmen Bulgarlar aspirinden vazgeçmiyor Akın akın Edirneye gelip, kutu kutu alıyorlar
TÜRKİYE

Uzmanların uyarılarına rağmen Bulgarlar aspirinden vazgeçmiyor: Akın akın Edirne'ye gelip, kutu kutu alıyorlar

Bilinçsiz kullanılan aspirinin ölümcül olabileceğinin açıklanmaları, Bulgaristan vatandaşlarını durduramadı. Aspirinin koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla alışverişe gedikleri Edirne’de bu kez sabahın ilk ışıklarıyla eczanelere akın edip onlarca kutu aspirin aldı.

Haber Merkezi İHA
Bulgarlar, aspirin almak için eczanelerin önünde kuyruk oluşturuyor.
Bulgarlar, aspirin almak için eczanelerin önünde kuyruk oluşturuyor.

Aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasını duyan Bulgaristan vatandaşları, pazar alışverişlerinin yanı sıra sağlık harcamalarını da Edirne’den yapmaya başladı. Birçok doktorun ‘aspirin ölümcül hastalıklara neden olabilir’ açıklamasına rağmen Bulgar vatandaşlar Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmadı.

Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı
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Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı


“Satışlar patladı, stoklar tükeniyor"

Bulgaristan vatandaşlarının coraspin ve aspirin satışlarında patlama yaptığını söyleyen Edirneli Eczacı Umut Öz, önceki zamanlarda bu kadar satış yapmadıklarını belirtti. Bulgaristan vatandaşlarının Edirne halkından daha fazla coraspin ve aspirin aldığına dikkat çeken Öz, gelen kişi 10’ar 5’er kutu alıyor. Arkası hiç kesilmedi halen satmaktayız. Coraspin ve aspirinin yanı sıra grip ilaçlarını da Edirne’den alıyorlar” dedi. Bir diğer eczacı Sevil Özçelik de, “Bilinçli kullanılmadığı zaman her şeyin olduğu gibi aspirinin de zararı vardı” açıklamasında bulundu

Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir
KORONAVİRÜS
Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir


Edirne’de eczanelerin birçoğu camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği tarafından Bulgarca hazırlanan korona virüs tedbirlerini içeren afişlerde kent merkezinde eczanelere dağıtılıyor.

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