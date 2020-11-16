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Koronavirüs Uzun süreli korona dört ay sonra bile organlara zarar veriyor
DÜNYA

Uzun süreli korona dört ay sonra bile organlara zarar veriyor

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 55 milyona yaklaşırken virüsün sebep olduğu hasarlara yenileri ekleniyor. Yapılan araştırmalara göre koronavirüse yakalanan kişilerde dört ay sonra kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi organlarada hasar görülebiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün yeni etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyada vakalar 55 milyona yaklaşırken, koronavirüse yakalanan sağlıklı bireylerde sonradan kalıcı hasarlar oluştuğu tespit edildi.

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ORGANLARDA HASAR OLUŞTURUYOR

Yapılan araştırmalara göre Covid-19 hastalığından mustarip genç ve önceden sağlıklı olan kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra kalp, böbrek, akciğer, beyin gibi organlarında çeşitli oranlarda hasar tespit edildi.

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UZUN SÜRELİ ETKİLİYOR

University College of London’dan kardiyolog ve klinik veri bilimi doçenti Amitava Banerjee, "İyi haber, bozukluğun hafif olması, kötü haber ise uzun süreli Covid-19, insanların yüzde 25'inde iki veya daha fazla organı etkiliyor. Bu ilgi çekicidir, çünkü bozuklukların devam edip etmediğini veya iyileşip iyileşmediğini, ya da daha kötüye gidebilecek bir alt grup insan olup olmadığını bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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