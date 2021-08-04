Koronavirüs Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
TÜRKİYE

Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs salgınında yeni varyantların da etkisi ile hızla yükselişe geçen vaka sayılarının ardından bir kritik toplantı da bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da toplanacak.

Haber Merkezi İHA
Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor​
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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