Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor​

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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