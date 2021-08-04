Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor Koronavirüs salgınında yeni varyantların da etkisi ile hızla yükselişe geçen vaka sayılarının ardından bir kritik toplantı da bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da toplanacak.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2021, 08:47 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2021, 08:49 İHA