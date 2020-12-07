Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı: Cezayı yedi

Diyarbakır’ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmiyor. Vaka görülmeyen ilçede, HES koduna göre riskli bir vatandaş ilçeye giriş yapmak istedi.

HES kodu sorgulanan vatandaşın sonucu riskli görününce ilçeye alınmayarak kendisine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

İHA



Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "HES kodu uygulamasının önemini bir kez daha gördük. İlçeye girişlerde uyguladığımız HES uygulamasında, ilçemize giriş yapmaya çalışan bir kişinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görülünce, kişi ilçeye girişten men edilmiş ve şahsa 3 bin 150 lira ceza verilmiştir" dedi.

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