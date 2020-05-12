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Koronavirüs Vaka sayısı 300 bine yaklaşan İspanyada 14 günlük karantina uygulaması yeni başladı
DÜNYA

Vaka sayısı 300 bine yaklaşan İspanya'da 14 günlük karantina uygulaması yeni başladı

İspanya'da ülkeye yurt dışından gelecek herkese 14 gün karantina kararı alındı. İspanyol basını, bu kararın turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğini yazdı. Ülkede vaka sayısı 300 bine yaklaşırken ölü sayısı 26 bin 920 oldu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
İspanya'da yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulaması başladı.
İspanya'da yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulaması başladı.

Koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’da, yurtdışından gelecek kişiler için karantina kararı alındı. İspanya hükümeti, 15-24 Mayıs tarihleri arasında ülke dışından seyahat için gelecek kişilerin 14 gün karantinada kalması gerekeceğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri kontrol edecek

Buna göre bu kişiler, ikamet edecekleri yerde 14 gün boyunca kalacak; dışarıya sadece gıda almak, eczane veya doktora gitmek için çıkabilecek. Sağlık Bakanı Salvador Illa’nın imzasını taşıyan kararnamede, ülke dışından giriş yapan herkesin karantina sürecinde sağlık yetkililerince kontrol edilebileceği belirtildi.

Basından turizm eleştirisi

Kararname, seyahat acentelerinin, tur operatörlerinin ve ulaşım şirketlerinin de bilet satış sürecinde müşterilerini bu konuda bilgilendirmesini şart koştu. İspanyol basını, ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizmin bu karardan etkileneceğini yazdı. İspanya’da mülkü veya sabit ikametgâhı bulunmayan kişilerin 14 günlük karantina kuralı nedeniyle ülkeyi ziyaret edemeyeceğine dikkat çekildi.

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