Vaka sayısının arttığı Adana’da, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu

Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana’da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi.

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Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

Uyarılara rağmen hiçe sayıyorlar

Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bugün bazı kişilerin özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.