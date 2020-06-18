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Koronavirüs Vaka sayısının arttığı Adanada, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu
TÜRKİYE

Vaka sayısının arttığı Adana’da, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu

Koronavirüs vakalarında son bir haftada artışın yaşandığı Adana'da tüm uyarılara rağmen halkın kurallara uymadığı gözlendi. Çocukların da aralarında olduğu kişiler özellikle döner satışı yapılan iş yerleri önünde maskesiz ve mesafe kurallarına uymadan kuyruk oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.
Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana’da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi.

Whatsapp virüs yayıyor: Adana'da vaka var ama gizleniyor
KORONAVİRÜS
Whatsapp virüs yayıyor: Adana'da vaka var ama gizleniyor

Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

Uyarılara rağmen hiçe sayıyorlar

Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bugün bazı kişilerin özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

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