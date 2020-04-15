Koronavirüs Vatandaş söz dinlemeyince banklar kaldırıldı
TÜRKİYE

Vatandaş söz dinlemeyince banklar kaldırıldı

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde İstanbul Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde gezmeye devam eden vatandaşlar 'pes' dedirtmişti.Tepki çeken görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti, bankların hepsi sökerek kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
Halk evlerinde durmayınca banklar kaldırıldı.
Halk evlerinde durmayınca banklar kaldırıldı.

Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup taşıyordu. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyordu.

İstanbul'da pes dedirten manzara: Koronavirüs yokmuş gibi sokaklarda geziyorlar
FOTOĞRAF 8
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Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları Evde kal çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup taşıyor.
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İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor.
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Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.
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İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor.
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Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, gazeteciler tarafından görüntülenince bölgeden hızla uzaklaştı.
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Görevliler, yürüyüş başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle sahile gelenleri kibarca uyararak, buradan uzaklaşmalarını istiyor.
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İstanbul'da pes dedirten manzara: Koronavirüs yokmuş gibi sokaklarda geziyorlar
Koronavirüs tehdidi nedeniyle yetkililerin 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar uyarıları ısrarla dinlemiyor. Bu sabah İstanbul Avcılar'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Yasak olduğu halde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor.


'Eve gidin' anonsları yapılıyor

Marmara Caddesi’ndeki kalabalığı ve banklarda oturanlara yönelik görüntülerin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri oturma banklarını, bugün bulundukları yerden sökerek kaldırdı. Ayrıca Marmara Caddesi’nin başına getirilen bir midibüsten sürekli olarak işi olmayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen anons yapıldı.


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