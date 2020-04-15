Vatandaş söz dinlemeyince banklar kaldırıldı

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde İstanbul Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde gezmeye devam eden vatandaşlar 'pes' dedirtmişti.Tepki çeken görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti, bankların hepsi sökerek kaldırdı.
Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup taşıyordu. İşyerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyordu.
Marmara Caddesi’ndeki kalabalığı ve banklarda oturanlara yönelik görüntülerin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri oturma banklarını, bugün bulundukları yerden sökerek kaldırdı. Ayrıca Marmara Caddesi’nin başına getirilen bir midibüsten sürekli olarak işi olmayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen anons yapıldı.