Vatandaştan ilginç ‘koronavirüs’ önlemi: Havada gitmemiz lazım

Hüseyin Keleş koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullanıyor.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı.

Hüseyin Keleş koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullanıyor.

'Virüs ayakkabılardan bulaşıyor'

Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hüseyin Keleş’in kendisini görüntüleyen vatandaşa cevabı ise güldürürken düşündürdü. Keleş, ‘Hayırdır nereye böyle?’ sorusuna şu cevabı verdi;

‘’Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk.’’