Koronavirüs Vatandaştan ilginç koronavirüs önlemi Havada gitmemiz lazım
TÜRKİYE

Vatandaştan ilginç ‘koronavirüs’ önlemi: Havada gitmemiz lazım

Tekirdağ’da bir vatandaş, koronavirüs salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı. Değneklerle yürüyen Hüseyin Keleş, "Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hüseyin Keleş koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullanıyor.
Hüseyin Keleş koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullanıyor.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı.

Hüseyin Keleş koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullanıyor.

'Virüs ayakkabılardan bulaşıyor'

Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hüseyin Keleş’in kendisini görüntüleyen vatandaşa cevabı ise güldürürken düşündürdü. Keleş, ‘Hayırdır nereye böyle?’ sorusuna şu cevabı verdi;

‘’Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk.’’
Abone Ol Google News
Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlara şirinlik kriz çıkardı
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
Karantinada sona yaklaşıyoruz

Karantinada sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
MEB güzel<br>haberi duyurdu

MEB güzel
haberi duyurdu

​Uzaktan kontrollü ikinci solunum cihazı İstanbul'da üretildi.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.
500 bin TL<br>ceza kesebilecekler

500 bin TL
ceza kesebilecekler

​Fahiş fiyat ve stoka karşı kurul oluşturuluyor.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren haber.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Talimatı<br>Erdoğan verdi

Talimatı
Erdoğan verdi

​Yurt dışında olan 25 bin Türk için büyük 'Ramazan operasyonu'.
Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

​Çin'de bir günde bin 290 kişinin daha öldüğü tespit edildi.
Sadece bilim<br> kurgu hikayesi

Sadece bilim
kurgu hikayesi

​İran kendini yalanladı, dünyaya rezil oldular.
Hastaneye gitmemek için yalvardı

Hastaneye gitmemek için yalvardı

​Gerçek sıkıştığı araçtan kurtarılınca ortaya çıktı.
Af değil<br>şartlı salıverme

Af değil
şartlı salıverme

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Özkaya Yeni Şafak'a konuştu.
Büyük buhrandan<br>kötü olabilir

Büyük buhrandan
kötü olabilir

​Koronavirüs sonrası dünya genelinde siyasi dengeler de değişecek.
Londra'dan Çankırı'ya

Londra'dan Çankırı'ya

​Özel uçakla getirilen 262 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.
Silahlı çeteler yol kesiyor

Silahlı çeteler yol kesiyor

Ekonomik darboğaz koronavirüsten daha fazla insan öldürüyor iddiası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.