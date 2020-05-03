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Koronavirüs Vietnamda 9 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA

Vietnam’da 9 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Asya ülkesi Vietnam’da Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede 9 gün sonra ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ülkeye yakın zamanda giriş yapan ve karantinaya alınan bir İngiltere vatandaşının koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vietnam’da 9 gün sonra ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.

Vietnam resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, korona testi pozitif çıkan İngiltere vatandaşının bir grup uzmanla birlikte ülkeye giriş yaptığı ve grubun da karantinada olduğu belirtildi.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkedeki vaka sayısının son verilerle birlikte 271’e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 30 bin 500 kişinin karantina altında tutulduğu ve bugüne kadar 261 bin kişiye korona testi yapıldığı belirtildi.

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