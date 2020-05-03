Vietnam’da 9 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Vietnam’da 9 gün sonra ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.

Vietnam resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, korona testi pozitif çıkan İngiltere vatandaşının bir grup uzmanla birlikte ülkeye giriş yaptığı ve grubun da karantinada olduğu belirtildi.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkedeki vaka sayısının son verilerle birlikte 271’e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 30 bin 500 kişinin karantina altında tutulduğu ve bugüne kadar 261 bin kişiye korona testi yapıldığı belirtildi.

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