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Koronavirüs Virüsü yendi nöbete koştu Bir daha doğsam yine doktor olurum
TÜRKİYE

Virüsü yendi nöbete koştu: Bir daha doğsam yine doktor olurum

İzmir’de Kovid-19 tedavisi gördükten sonra iyileşen Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından izin kullanmadan görevine döndü. Sertoğullarından, “Arkadaşlarımı yalnız bırakmayarak hastalarıma dönmem lazımdı. Tüm riskleri göze alarak hastaneye döndüm” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bünyamin Sertoğullarından
Bünyamin Sertoğullarından

İzmir’de yeni tip koronavirüs tanısı konulan göğüs hastalıkları profesörü Bünyamin Sertoğullarından, sağlığına kavuşmasının ardından hiç izin kullanmadı, hastalarını tedavi etmek için görevine başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Sertoğullarından, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 29 Mart’ta evinde kendini karantinaya almış, bu süre içerisinde doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktarmıştı. Son iki testin negatif çıkmasının ardından izin kullanmadan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki mesaisine geri dönen başarılı profesör, çalışma azmiyle herkese örnek oldu. Görevinin başına döndüğünden ötürü mutlu olduğunu belirten Sertoğullarından, yaşadıklarını şöyle anlattı:

ATEŞ-ÖKSÜRÜK YOKTU

  • “Kovid-19 hızlı ve çabuk bulaştığı için yapılan tetkik sonucunda bende de olduğunu öğrendiğimde şaşırmadım. Bendeki semptomları ise halsizlikle başladı, sonra eklem ağrılarım oldu, ateş ve öksürük yaşamadım. Evde kaldığım sürede doktorluğun çok kutsal bir meslek olduğunu biz kez daha anladım. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayarak hastalarıma dönmem lazımdı. Tüm riskleri göze alarak hastaneye döndüm. Bir daha dünyaya gelsem yine doktor olurum.”

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