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Koronavirüs Virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi
TÜRKİYE

Virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in gönderdiği çiçeklerle uğurlanan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar virüsü yendi alkışlarla uğurlandı.
Vatandaşlar virüsü yendi alkışlarla uğurlandı.


Şanlıurfa’da yakalandıkları korona virüsünü hastanedeki tedavileri sonrası yenen 5 kişi, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinden çıkarılan hastalar, hastane çalışanları tarafından çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.

Virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

Sağlık çalışanlarına özel teşekkür

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini ve üzerlerinde büyük emekleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından 18 gün hastanede kaldığını ve bugün taburcu olduğunu belirten Mustafa Şıldır, maske takmanın ve sosyal mesafenin korunmasının büyük önemi olduğunu acı bir tecrübe ile anlamış olduklarını söyledi.

Tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edilen 5 kişi ile birlikte, Şanlıurfa’da tedavi gördükten sonra iyileşen hasta sayısının toplam 98’e ulaştığı belirtildi.

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