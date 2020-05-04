Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Virüsü yenmeyi başaranlar hastaneye kısa bir bayram yaşatıyor Ben iyiyim
TÜRKİYE

Virüsü yenmeyi başaranlar hastaneye kısa bir bayram yaşatıyor: Ben iyiyim

Okmeydanı’ndaki şehir hastanesinde Kovid-19 hastaları ayrı ayrı ve cam kapıları olan odalarda yatıyor. Prof. Dr. Namigar Turgut tedaviyle ilgili bilgi verirken 16 gün önce şuuru kapalı olarak hastaneye getirilen Ekrem Coşkun (56) elini sallayarak “İyiyim” dedi. Turgut ve görevliler Coşkun’a alkışlarla karşılık verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Namigar Turgut
Prof. Dr. Namigar Turgut

Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği Okmeydanı’ndaki hastanede virüsle savaş ilk kez görüntülendi. Salgın nedeniyle planlanan tarihten önce açılan ve ilk etabı 30 Mart’ta hizmete başlayan hastane, 600 yatak kapasitesi ve 81 yataklı yoğun bakım ünitesi ile devasa bir sağlık yerleşkesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu’nun adının bulunduğu tabela önceki gün hastanedeki yerine takıldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) hastanenin servis, yoğun bakım ünitesi ve Covid-19 Tanı Merkezini ilk kez görüntüledi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yatak bulunuyor. 2 bölümden oluşan yoğun bakımın 48 yataklı birinci bölümünde yatan hastaların tamamı, koronavirüs tedavisi görüyor. Alışılagelmiş yoğun bakım ünitelerinden farklı olarak hastalar, ayrı ayrı ve cam kapıları olan odalarda yatıyor. Doktorlar, tedavi uygulayacakları her bir hastanın odasına girmeden önce, kapı önünde koruyucu ekipmanlarını büyük bir titizlikle giyiniyor. Vücutlarında açıkta kalan herhangi bir nokta kalmadığından emin olan sağlık çalışanları, her bir hasta ile özenle ilgileniyor. Tedavilerini tamamladıktan sonra odadan çıktıklarında ise hiçbir yere dokunmadan, arkadaşlarının yardımıyla dezenfekte olarak, koruyucu ekipmanlarını çıkarıyorlar.

MORALLERİN YÜKSELDİĞİ AN

Yoğun bakım-1 kısmındaki 48 yatağın hepsinin de Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğunu söyleyen Yoğun Bakım Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Namigar Turgut, “Bu hastalar çoklu organ yetmezliğinde olabiliyorlar. Burada neredeyse 75’e yakın hekim, hemşire ve sağlık çalışanıyla hizmet verilmekte” diyor. Bu sırada yoğun bakımda koronavirüs tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden bir hasta kameralara el sallayarak, doktoru Namigar Turgut ve tedavisine destek olan yoğun bakım görevlileri ile birlikte alkış tutuyor. 16 gün önce şuuru kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan 56 yaşındaki Ekrem Coşkun’un, 12 gün boyunca solunum destek cihazına bağlı kaldığını, 4 gündür rehabilitasyon sürecinde olup solunum cihazından ayrıldığını, 1-2 gün içinde de normal servise taburcu edileceğini öğreniyoruz. Coşkun, ‘iyiyim’ mesajını yoğun bakım odasındaki yatağından el işaretiyle anlatınca doktorlar alkışlarla karşılık veriyor.

Bu savaş lojistik savaşıydı: Günde 3 bin test yapılıyor

Hakan Gürbüz

Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne, koronavirüs tanısı koymak için gerekli olan PCR laboratuvarı kuruldu. Burada günlük 3 bin test sonuçlandırılabiliyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, virüsle ile çok ciddi bir mücadele içinde olduklarını söyleyerek şu bilgileri veriyor: “Şu an iki tane büyük hastanemiz var. Bir tanesi 70’li yıllarda yapılmış Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski hastanesi, bir de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız adına ithaf edilen Şehir Hastanemiz. Kağıt üzerinde 1550 yatak tescili olan 2 hastane ile çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Yeni hastanenin yoğun bakım üniteleriyle beraber gerçekten çok geniş bir hasta sayısıyla hizmet vermeye başladık. Bu hizmette doktorlar, hemşireler ve sahada çalışanların başarıları gerçekten yadsınamaz ama bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu savaş, lojistik hizmet savaşıydı. Sağ olsun bakanlık, vilayet, sağlık il müdürlüğümüz, çevremizdeki belediyeler, kadirşinas Türk milleti bize korkunç bir şekilde destek oldu. Ve biz hastanemizde hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeden bu güne geldik. Ama tabii lojistik hizmetlerinin gizli kahramanları var. Onlara da ben herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tünelin ucu gözüküyor gibi ama erken konuşmak olası değil. Tedbirleri aksatmadan devam edip, inşallah 1 aylık süre sonunda düzlüğe ereriz diye düşünüyoruz. Çok güzel bir hastane burası, akıllı bir hastane. Standardın çok üzerinde, kullanmak için epey bir eğitim almak gerekiyor.”

Eve çok kez ağlayarak gittim

Gaye Şensöz

Bir aydır çalıştığı yoğun bakım servisinde yaşadıklarından bahseden Dr. Gaye Şensöz, şunları söyledi: “Açılışla beraber yoğun bir dönem oldu. Sayımızla idare etmeye çalıştık, hastalara mümkün olduğunca yeterli hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun dışında tabii bizim için zor olan bir şey var, hepimizin evde aileleri var. Ben şahsen annemle yaşıyorum ve 55 yaşında. Kendisi eczacı çok şükür, ev ayırmak gibi bir durumumuz kalmadı ama inanın hepimizin ağlayarak geldiği, ağlayarak gittiği oluyor. Ben buradan eve çok defa ağlayarak gittiğimi biliyorum. Özellikle kaybettiğimiz, durumu kötüleşen hastalarımız için. Hasta yakınlarıyla konuşurken bile bazen böyle bir şey düğümleniyor boğazımda. O kadar zorlanıyorum ki hasta yakınlarına bilgi verirken. Özellikle kaybettiğimiz ve durumu kötüye giden hastalarımızda... Gerçekten hepimiz için zor bir süreç. Hem hasta, hem hasta yakınları, hem burada çalışan herkes. Gittikçe daha da aile gibi oluyoruz zaten. Herkesin birbirine olan bağlılığı artıyor.”
Yıldız, yonca, çiçek: Hastanenin şifreleri

Erkan Ak

Hastane hemşirelerinden Erkan Ak, “İlk açıldığımızda, biraz daha pandeminin hızlı ilerlediği dönemlerde yoğun bir başlangıç yaptık. Bir gecede peşpeşe 10-12 hasta aldığımız, hatta 112’nin koridorlara hasta getirdiği dönemler oldu. Fakat şu anda artık stabilleşti. Görüyorsunuz, hastalarla pozitif manada daha çok ilişki kurabiliyoruz. İyileşen hasta olduğunda zaten biz kendimiz de mutlu oluyoruz. Bizim konsantrasyonumuzu yükselten en önemli şey bu. Çünkü iyileşen ve ekstübe (hastanın solunum destek cihazından ayrılması) olan bir hastamız olduğu zaman motivasyonumuz daha da artıyor” dedi. Yoğun bakımda dikkat çeken ayrıntılardan biri de, her hastanın oda numarasının altında yıldız, yonca ve çiçek resimlerinin bulunduğu ayraçların olması. Erkan Ak, izolasyon ile ilgili ipuçları veren bu simgelerin ne anlama geldiğini ise şöyle anlattı: “Bu simgeler normalde enfeksiyon hastalıklarında yoğun bakımda yatan hastalarda izolasyonu belirlemek için kullanılan simgeler. Fakat biz bu dönemde bunları koronavirüslü hastaları ayırmada kullanıyoruz. Yıldız, koronapozitif olan bir hasta olduğunu ifade ediyor. Yonca yaprağı ilk testi pozitif, ikincisi negatif gelmiş olan hastayı ifade ediyor. Diğer ayracımız olan çiçek resmi ise, artık testi tamamen negatif çıkan hastaları ifade ediyor.”

Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti
KORONAVİRÜS
Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti
Abone Ol Google News
Hale akın ettiler

Hale akın ettiler

Yasak sonrası ​Bayrampaşa Sebze ve Meyve hali doldu taştı.
Rabbime her gün hamdediyorum

Rabbime her gün hamdediyorum

AK Parti'ye tekrar üye oluşunun üzerinden üç yıl geçti.
Selçuk Bayraktardan İmamoğluna çağrı

Selçuk Bayraktar'dan
İmamoğlu'na çağrı

"​Ya CHP'li vekilin iftirasını temizle ya da iptal ediyoruz."
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Üç günlük sokağa çıkma yasağı 31 şehirde uygulandı.
Uygulamadan maske kodu

Uygulamadan maske kodu

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu alınabilecek.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı.

Elli üç gün <br>sonra bir ilk

Elli üç gün
sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.

Ömer Hoca'ya <br>son görev

Ömer Hoca'ya
son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.