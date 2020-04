Yağmur altında ucuz et kuyruğu: 2 gündür geliyorum alamadım Sivas’ta vatandaşlar, etkili olan yağmura rağmen ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 200 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Koronavirüs uyarılarını dikkate alarak sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştıklarını belirten Yusuf Akkuş, ”Et ve Balık Kurumundan et alacağız ama 2 gündür geliyorum, alamadım. Sıra var et bitti diyorlar. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz. Buraya bir tane daha şube açsalar daha iyi olur" dedi.

Haber Merkezi 22 Nisan 2020, 15:30 İHA