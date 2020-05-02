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Koronavirüs Yapımı aralıksız sürüyor Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi
TÜRKİYE

Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi

Yapımı aralıksız sürüyor: Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatın yapımına başlandığı görülürken ilk ofis malzemeleri de geldi.

Haber Merkezi İHA
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi.

İLK MALZEMELER GETİRİLDİ

Açılışına günler sayan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı. Yapımına 8 Nisan’da başlanan pandemi hastanesindeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

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