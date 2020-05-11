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Koronavirüs Yaşlılar çocuklar gibi şendi Her yer değişmiş sanki
TÜRKİYE

Yaşlılar çocuklar gibi şendi: Her yer değişmiş sanki

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü milyonlarca vatandaş dün 4 saatliğine dışarı çıktı. Park, bahçe ve sahillerde turlayıp biraz nefes aldı. Polis ekipleri de devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin dört bir yanında pek çok yaşlı insan uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.
Türkiye'nin dört bir yanında pek çok yaşlı insan uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evinden çıkamayan 65 yaş üstü milyonlarca vatandaş dün 4 saatliğine dışarı çıktı. Park, bahçe ve sahillerde turlayan ileri yaştakiler biraz olsun rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri de devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yaptı. Türkiye’nin çınarları, yurdun dört bir yanında muhabirlere duygularını şöyle anlattı:

İstanbul’daki Beşiktaş sahil şeridi dün özçekim yapan çınarlarla doldu.

İzzet Tezdemir (Sakarya): “2 aydan beri ilk kez sokağa çıktık. Çok güzel geldi. Ayaklarım iyice karıncalanmış...”

Ayşe Özdemir (Aydın): “Teşekkür ediyorum bize bu saatleri hediye ettikleri için. Hiç olmazsa güneş havası aldık rahatladık.”

Hatice Deniz (Manisa): “2 ay sonra dışarı çıkınca gözyaşlarımı tutamadım.”

Antalya’da sokağa çıkan anne-babalarına evlatları refakat etti.

Mustafa Berkel (K.Maraş): “Şu salgın süreci ibretlik bir durum, her şey için Allah’a şükretmek gerekir.”

Mahmut Alakuş (Malatya): “Çarşıdayız, demek ki bu işin sonuna geldik. Sağlık olarak dünyada bir taneyiz. Kaç ülkeye yardım ettik. Amerika bile yardım istedi. Böyle bir devlet bulunmaz Allah işlerini rast getirsin.”

Hüseyin Koç (Yozgat): “Evde sıkıldık, verilen bu izin çok iyi oldu. 50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi bol bol gezeceğim.”

Türkiye genelinde 65 yaş üstü 8 milyona yakın kişi 2 ay aranın ardından gezip dolaşmanın keyfine vardı.

Musa Uslu (Konya): “Evde otura otura çok kilo almıştık. Yürümek iyi gelecek.”

Havva Tıkız (Manisa): “Her yer değişmiş gibi geldi bana. 2 aydır evdeyim, kimseyi görmedim.”

Yaşar Gönen (Kayseri): “Dışarı çıkmayı çok özlemişiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Bir sonraki sefere daha çok dışarıda kalırız.”

Aydın’da iki aydır evde oturmaktan bunalmış çiftler el ele dışarıda gezmenin keyfini yaşadı.

Ayşe Koçyiğit (Kırşehir): “Pazarda alışveriş yapmayı çok özlemişim. Bizim buralarda meşhur olan ve bugünlerde toplanan ‘madımak’ bitkisini almak için geldim.”

Cevat Yaman (Sakarya): “Evde yata yata kemikler duruyor, hareket yok. Biz de parka çıktık.”

Muhsin Cefakar (Bolu): “Biraz yürüyelim de bacaklarımız açılsın.”

Ankara’da bazı kadınlar dışarı çıkınca soluğu çocuk parklarında aldı.

Mehmet Yılmaz (Düzce): “Güneşten D vitamini alıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, temiz hava alıyoruz. Etrafı görüyoruz. Şu an böyle güzellikleri yaşıyoruz.”

Mustafa Çiftçi (Düzce): “Tam 2 ay oldu. İki aydır ayakkabıları daha bugün giydim. Şimdi şöyle bir güneşlenmeye çıktım.”

Abdullah Tokuz (İstanbul): “2 aydır evde hapis hayatı yaşadık. Kendimi bugün dışarı attım. Hafta arasında da bir gün de olsa izin istiyoruz.”

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