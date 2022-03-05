​Yaşlılarımızı koruyalım: Yaşlı ve kronik hastalığı olanların yanında maske takılmalı ​

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskenin takılmaya devam edilmesini önerdi.
Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, “Özellikle büyüklerimizle ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskemizi takmaya devam edelim. Salgın tamamen bitmeden maskeleri hayatımızdan çıkarmayalım. Uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile yeterli havalandırmanın olmadığı kalabalık alışveriş merkezlerinde maskenin kullanımının devam etmesi gerekiyor’’ dedi.