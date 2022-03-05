Koronavirüs Yaşlılarımızı koruyalım Yaşlı ve kronik hastalığı olanların yanında maske takılmalı
TÜRKİYE

Yaşlılarımızı koruyalım: Yaşlı ve kronik hastalığı olanların yanında maske takılmalı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskenin takılmaya devam edilmesini önerdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaşlılarımızı koruyalım: Yaşlı ve kronik hastalığı olanların yanında maske takılmalı ​
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskenin takılmaya devam edilmesini önerdi.

Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, “Özellikle büyüklerimizle ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskemizi takmaya devam edelim. Salgın tamamen bitmeden maskeleri hayatımızdan çıkarmayalım. Uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile yeterli havalandırmanın olmadığı kalabalık alışveriş merkezlerinde maskenin kullanımının devam etmesi gerekiyor’’ dedi.

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