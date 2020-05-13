Yen tip düğün provası: Sosyal mesafe kurallarına uyuldu, kurallara uyuldu

Diyarbakır’da bir düğün salonu, koronavirüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirdi. Düğünde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi. Virüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı. Daha sonra sosyal mesafeden genç çifte takılar da takıldı. Örnek teşkil eden ’yeni tip düğün’ provası vatandaşların beğenisine sunulacak.





FOTOĞRAF 41 Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi. Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü. Çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar, anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı. Yusuf Emin Aktoprak (9), dışarı çıktığı için mutlu olduğunu, parkta arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini söyledi. Evde internette ödev yaptığını ve vakit geçmediğini vurgulayan Aktoprak, sokakları, parktaki direkleri bile özlediğini ifade etti. Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti. Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. dedi. Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum. diye konuştu. Küçük Sena sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi. Anne Sezen Mesçioğlu, 2 aydın evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklarda çok heyecanlandı diye konuştu Bu mutluluk görülmeye değer: Günler sonra parklarda doyasıya eğlendiler Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Miniklerin kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı"

Düğün salonu işletmecisi Suphi Güneş, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna dikkat çekerek tedbirleri aldıklarını ve örnek düğün provasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Vatandaşa tam hizmet

Güneş, "Her şeyden önce bizler için sağlık önemli, maalesef Türkiye’ye bir salgın geldi. Bizde düşündük çalıştık, vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet sunarız diye, dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. Başarılı geçti, biz düğün salonuna fabrika olarak bakıyoruz. Neden diye sorarsanız gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncı, bizim salonda 500 insana istihdam sağlıyoruz fabrika olarak bakmak lazım. Bu fabrika kapalı olduğu için bu kadar insan işsiz, düğün sezonu zamanı inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra bu salgın biter biz tekrardan hizmetimizi sunmaya çalışırız" dedi.