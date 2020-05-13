Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Yen tip düğün provası Sosyal mesafe kurallarına uyuldu, kurallara uyuldu
TÜRKİYE

Yen tip düğün provası: Sosyal mesafe kurallarına uyuldu, kurallara uyuldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirdi. Salonlarda masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak yerleştirilirken, halay da yine sosyal mesafe kuralına göre çekildi. Düğünün girişinde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi.

Haber Merkezi İHA
Düğün provasında sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Düğün provasında sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Diyarbakır’da bir düğün salonu, koronavirüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirdi. Düğünde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi. Virüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı. Daha sonra sosyal mesafeden genç çifte takılar da takıldı. Örnek teşkil eden ’yeni tip düğün’ provası vatandaşların beğenisine sunulacak.


Bu mutluluk görülmeye değer: Günler sonra parklarda doyasıya eğlendiler
FOTOĞRAF 41
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.
Title
Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı.
Title
Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.
Title
Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü.
Title
Çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar, anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.
Title
Yusuf Emin Aktoprak (9), dışarı çıktığı için mutlu olduğunu, parkta arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini söyledi.
Title
Evde internette ödev yaptığını ve vakit geçmediğini vurgulayan Aktoprak, sokakları, parktaki direkleri bile özlediğini ifade etti.
Title
Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti.
Title
Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. dedi.
Title
Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum. diye konuştu.
Title
Küçük Sena sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.
Title
Anne Sezen Mesçioğlu, 2 aydın evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklarda çok heyecanlandı diye konuştu
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bu mutluluk görülmeye değer: Günler sonra parklarda doyasıya eğlendiler
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Miniklerin kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.


"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı"

Düğün salonu işletmecisi Suphi Güneş, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna dikkat çekerek tedbirleri aldıklarını ve örnek düğün provasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy şartları açıkladı: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
EKONOMİ
Bakan Ersoy şartları açıkladı: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Vatandaşa tam hizmet

Güneş, "Her şeyden önce bizler için sağlık önemli, maalesef Türkiye’ye bir salgın geldi. Bizde düşündük çalıştık, vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet sunarız diye, dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. Başarılı geçti, biz düğün salonuna fabrika olarak bakıyoruz. Neden diye sorarsanız gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncı, bizim salonda 500 insana istihdam sağlıyoruz fabrika olarak bakmak lazım. Bu fabrika kapalı olduğu için bu kadar insan işsiz, düğün sezonu zamanı inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra bu salgın biter biz tekrardan hizmetimizi sunmaya çalışırız" dedi.

Abone Ol Google News
Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.
75 milyon euroluk ihmal

75 milyon euro'luk ihmal

​Fenerbahçe, elindekini de kaybediyor.
İmamoğlu aramadı!

'İmamoğlu aramadı!'

İBB'nin şehit itfaiyecisi Çolak'ın ağabeyi veryansın etti.
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Belediye nazikçe sökerken, Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı.
'Mansur Yavaş<br>algı peşinde'

'Mansur Yavaş
algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'
Fenerbahçe için<br> teklifleri reddetti

Fenerbahçe için
teklifleri reddetti

Sarı lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi.

Sıcak hava <br>dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.

Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

İndirim sonrası üç ilde pompada yeni fiyatlar...
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Okullar<br> ne zaman açılacak?

Okullar
ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Kubbeler şehri<br>Semerkant

Kubbeler şehri
Semerkant

​Emir Timur'un kabrine kırk bin kez yazılan lafız.
Saygı göstermeyiz

Saygı göstermeyiz

​Erzurumspor Başkanı ​Hüseyin Üneş, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Avrupa'nın<br> en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

Dev projenin yüzde 68'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.