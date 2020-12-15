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Koronavirüs Yerli aşıda Faz 2 için 200ün üzerinde gönüllü başvurdu
TÜRKİYE

Yerli aşıda Faz 2 için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki bilboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs
Koronavirüs

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve dün itibarıyla tamamlandı. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüs ve çevresindeki billboardlara gönüllü adaylar için ilan verildi.

DHA
Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki bilboardlara ilan verildi.

Kampüs içindeki ilanlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İKUM'a başvurabilir veya irtibat kurabilir" denildi.

Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı
KORONAVİRÜS
Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı

İlanda irtibat numaraları da yer aldı. Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Şu ana kadar başvuruda bulunan gönüllü sayısının ise 200'ü geçeceği belirtildi.

  • Faz 2'ye katılacak gönüllülerin, yapılacak incelemeden sonra belirleneceği öğrenildi. Faz 2'de gönüllü uygulamasının bu ayın sonuna doğru başlayacağı bildirildi.

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'KENDİ HEKİMLERİMİZİN YAPTIĞI AŞIYA GÜVENİRİM'

Yerli aşı çalışmalarının Erciyes Üniversitesinde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Turgut "Aşının kendi ülkemizde üretilmesi gurur verici bir olay. Çin, Alman ve Rus aşısından bahsedilirken ben kendi hekimlerimizin yaptığı aşıya güvenirim. Onların yaptığı aşıyı canı gönülden kendime yaptırabilirim. Aşıya gönüllü olmak insanlığa yapılan bir hizmettir. Ben yapmasam bir başkası yapar. Aşıya gönüllü olmak isterim" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi. Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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