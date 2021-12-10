Koronavirüs Yerli vehızlı korona testi Bu proje maskeden kurtaracak
TÜRKİYE

Yerli ve hızlı korona testi: Bu proje maskeden kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, meslek liselerinde geliştirilen yerli ve milli ‘hızlı antijen kitiyle’ Kovid sonucu elde edileceğinin müjdesini verdi. Erdoğan, “Sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen test için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yerli ve hızlı korona testi: Bu proje maskeden kurtaracak
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yerli ve hızlı antijen kiti geliştirildiğini söyledi. Erdoğan, Antalya’nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulunun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde Kovid-19’a yönelik geliştirilen hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.

Test için Sağlık Bakanlığından onay beklediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

  • “Hem milli hem yerli hem de irite etmeden, sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bütün kurumlarımızda uygulanabilirse çok mutlu oluruz.”

PCR test kiti
PCR test kiti

PCR YERİNE ANTİJEN KİTİ

Ziyarette Erdoğan’a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kitin kullanımı ile özellikle PCR testi yaptırmak istemeyen ya da sıkıntı yaşayan öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurguladı.

Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
FOTOĞRAF 9
Title
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs hasta ve temaslı, öğrencilerle ulaşım gibi nedenlerle test yaptırması gereken kişilerin hastaneye gitmeden açık alanda numune vermeleri amacıyla Batıpark Olimpiyat sahasında PCR test alanı oluşturdu. Alana gelenler, araçlarından inmeden testlerini yaptırmaya başladı. Uygulama, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Title
Uygulama hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, \"Yaklaşık 2 yıldır dünyayı saran pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olarak PCR testleri sık sık uygulanıyor. Okullarda yaptığımız çalışmalarda bu testi kullanıyoruz. Pozitif vakalar olduğunda temaslı olarak bazı çocuklarımızı kaydediyoruz. Temaslı olarak kaydedilen ve herhangi bir semptom göstermeyen bu çocuklarımızın 5'inci günlerinde tekrar PCR testleri alınıyor. Negatif çıkmaları durumunda eğitimlerine devam ediyorlar. Bugün burada Türkiye'de bir ilk olan 'PCR numunesi alma alanı' oluşturduk. Burada vatandaşlarımız, herhangi bir sıraya girmeden, kendi özel araçlarıyla gelerek testlerini hemen verip gidiyor. Bunu yapmaktaki amacımız, herhangi bir sağlık tesisinde, kapalı alanda oluşabilecek riski ortadan kaldırmak. Bunun yanı sıra trafik sıkışıklığını önlemeyi de düşündük. Çok kolay, pratik ve hızlı bir şekilde testleri alacağız. Sonuçlar gün içerisinde e-devlet üzerinden görülebilecek. Bu testleri şu anda 5'inci günlerinde olan temaslı çocuklarımız ve semptomlu olup 10'uncu güne kadar beklediğimiz hastalarımız için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uygulamayı genişletip, tarama amaçlı olarak da yapacağız. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmaktan dolayı gururluyuz\" diye konuştu.
Title
Alanda test olan Melik Kayra Çınar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gitmeye gerek kalmaması gerçekten çok iyi. Çok büyük rahatlık ve kolaylık oldu\" dedi.
Title
Yetkililere teşekkür eden Aynur Çınar ise, \"Aracımızın içerisinde test yaptırıp hemen gidebiliyoruz. Başkasına bulaştırma riski olmadan ve başkalarından da bir risk almadan işimizi hallettik. Bu uygulamada emeği olan herkesin ellerine sağlık\" ifadesini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
Samsun'da koronavirüs hasta ve temaslı kişilerde bulaş riskini düşürmek için açık alanda 'PCR numunesi alma alanı' oluşturuldu. Alana gelenler, araçlarından inmeden testlerini yaptırmaya başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Uygulama Türkiye'de bir ilk" dedi.

Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması için hazırlık içinde olduklarını söyleyen Özer, “Çocuklarımızı PCR gibi tahrip unsuru herhangi bir müdahale olmadan tükürükten 15 dakika içerisinde sonuçları alacak şekilde uygulayıp, güvenli bir ortam sağladıktan sonra maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk olarak okul öncesinden başlayacağız.” şeklinde konuştu.

Koronavirüs pozitifken PCR testleri neden negatif çıkıyor?
FOTOĞRAF 16
Title
Koronavirüs salgının hayatımıza girmesi neredeyse hepimizin hastalıklara bakış açısını değiştirdi. Soğuk algınlığı ve gribin Kovid-19 ile benzer semptomlar göstermesi insanların her belirti gösterdiğinde hastaneler koşup test yaptırmasına neden oluyor.
Title
Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanıp belirti göstermeyenler ve ya PCR testleri negatif çıkanlar ise toplum için hala büyük risk oluşturmaya devam ediyor.
Title
Kovid-19 teşhisi için hala dünya çapında kullanılan yöntem PCR testleri. Belirti gösteren kişilerin ağız ve burunlarından alınan sürüntü örnekleri üzerinde virüs tespit edilebiliyor.
Title
Ama bazı kişiler hastalığa yakalanmış olmalarına rağmen test sonuçları negatif çıkıyor.
Title
Koronavirüsün ilk gününden bu yana benzer durumlar dünya genelinde bir çok ülkede tartışılmış, ancak testlerin neden negatif sonuç verdiğine dair kesin bir sonuç bulunamamıştı.
Title
İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma negatif test bilmecesine bir ışık yaktı.
Title
NEGATİF TESTLERİN SORUMLUSU T HÜCRELERİ <br>University College London'dan bilim insanları koronavirüsün bazı insanların vücuduna girdiği ancak en erken aşamada bağışıklık sisteminin T-hücreleri tarafından temizlendiğini keşfettiler.
Title
ABORTİF ENFEKSİYONDA SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR <br>“Abortif enfeksiyon” adı verilen bu durumda PCR ve antikor testleri negatif sonuç veriyor. Londra'da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık %15'inin bu senaryoya uyduğu belirtildi.
Title
Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19’a yol açan virüs vücut içinde çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.
Title
Vücudunda beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip olan kişiler koronavirüse yakalansa da testleri negatif çıkıyor ve hastalığı kısa sürede atlatıyorlar.
Title
AŞILARDA YÖNTEM DEĞİŞEBİLİR <br>Bilim insanları, yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.
Title
T HÜCRESİ NEDİR? <br>T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir.
Title
Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.
Title
Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahiptir. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin varlığı nedeniyle diğer lenfositlerden ayırt edilirler .
Title
Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam eder.
Title
T hücreleri viral enfeksiyonu tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir.
Koronavirüs pozitifken PCR testleri neden negatif çıkıyor?
Pandeminin başlamasından bu yana koronavirüs kapmış olmasına rağmen testi negatif çıkan insanların gizemi yeni yapılan bir araştırma ile çözüldü. Yapılan yeni keşif sayesinde aşı teknolojisinde de büyük değişimler bekleniyor...


Duyan ziyarete geliyor

Duyan ziyarete geliyor

​Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor.
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Diri diri mezara gömdüler: Bebeğin annesi ve anneannesine hapis cezası

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.
Kanada'da skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.