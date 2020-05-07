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Koronavirüs Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi 15 gün sonra biterek hizmet vermesi beleniyor
TÜRKİYE

Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi

Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi: 15 gün sonra biterek hizmet vermesi beleniyor

Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 30. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi. Hastane inşaatının 15 gün sonra biterek hizmet vermesi planlanıyor.

Haber Merkezi İHA
İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor.
İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı’nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı. Havalimanında 30 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi.

İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor.

Kaba inşaat çalışmaları başladı

İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor. Havadan çekilen görüntülerde, 30 gün içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin inşaatta geldiği son durum gözler önüne serildi. İşçilerin yoğun mesaisiyle Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü.

İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor.

Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları ve park alanlarının hazırlanmaya başlandığı görüldü.

Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi
FOTOĞRAF 11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı’nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı.
Title
Havalimanında 30 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi.
Title
İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor.
Title
Havadan çekilen görüntülerde, 30 gün içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin inşaatta geldiği son durum gözler önüne serildi.
Title
İşçilerin yoğun mesaisiyle Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü.
Title
Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı.
Title
Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları ve park alanlarının hazırlanmaya başlandığı görüldü.
Title
Title
Title
Title
Yeşilköy Hastanesi 30 günde bu hale geldi
Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 30. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi. Hastane inşaatının 15 gün sonra biterek hizmet vermesi planlanıyor.


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