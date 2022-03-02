Koronavirüs Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde
TÜRKİYE

Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde

Omicron dalgasıyla pik yapan vakalar düşüşe geçti. Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Doktoru Dağıstan Ayan, “Son iki yıldır yoğun bakımların yükünün en az olduğu dönemdeyiz. Başvurular ve yatışlar oldukça azaldı. Yatan hasta profili de iyi olmaya başladı. Entübe hasta sayısı oldukça düştü” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde
Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Doktoru Dağıstan Ayan hastanelerinde iki yıldır yoğun bakımların yükünün en az olduğu döneme girildiğini belirtti.

Omicron varyantı nedeniyle artış gösteren vakalar düşüşe geçti. Son açıklanan haftalık haritada, 68 ilde vaka sayı azalırken İstanbul, Ankara ve İzmir’de de ciddi düşüşler kaydedildi. Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Doktoru Dağıstan Ayan da hastanelerinde iki yıldır yoğun bakımların yükünün en az olduğu döneme girildiğini belirtti. Ayan, Omicron varyantının etkisiyle yoğun bakımlarda kapasitelerin çok üzerine çıkıldığını ancak şu anda tablonun tam tersine döndüğünü anlattı. Ayan, “Tam 5 ay sonra ilk kez Kovid yoğun bakımımızda boş yataklar var artık. Son iki yıldır yoğun bakımların yükünün en az olduğu dönemdeyiz. Acil serviste yoğun bakım için sıra bekleyen hastamız yok diyebiliriz. Başvurular ve yatışlar oldukça azaldı.” ifadelerini kullandı.

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  • Yoğun bakımlardaki hasta sayısının düşmesinde en büyük etkeninin Kovid ilacı Molnupiravir olduğunu söyleyen Ayan, “Vefat sayıları da oldukça azaldı. Bizim için önemli olan kriter, bir günde yatırdığımız hasta sayısı ve yoğun bakım için acil serviste yatak bekleyen hasta sayısı. Şu anda acilde bekleyen yok. Bu bizim için iyi bir şey, yoğun bakımlarda boş yatak bulmak imkansız olurdu fakat şu an yavaş yavaş boş yatak görmeye başlıyoruz.” dedi. Yoğun bakımda yatan hastaların büyük bir kısmının 75 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar olduğunu belirten Ayan, “Yoğun bakımda yatan hasta profili de iyi olmaya başladı. Şubat ayının başında hastalar daha ağır hasta olurdu. Oksijen ihtiyacı daha fazla olurdu. Bu yönden baktığınızda da rahatlama var. Şu an hastalık daha hafif atlatılıyor. En önemlisi de entübe hasta sayısı oldukça azaldı” dedi.

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