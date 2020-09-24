Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli Fuat Odabaşı, koronavirüs salgınının başından bu yana kendisini evinde koruyarak, izole etmeye çalıştı. Mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmayan Odabaşı, yaklaşık 1 ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu.
Odabaşı, zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Odabaşı'nın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Fuat Odabaşı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.
DHA
Ankara'da, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Fuat Odabaşı, yoğun bakımda tedavi görüyor.
Burada tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak,
"Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi" diye konuştu.
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'AĞIZLARINDA SİGARA SOKAKLARDA GEZİYORLAR'
Fuat Odabaşı, pandemi boyunca kendisini koruduğunu anlatarak, "Günde 5 maske değiştirirdim. Takarım, 3 saat sonra onu atar, yenisini takardım. Maskeyi kendime 100’er 100’er alırdım. Fakat benim oturduğum binanın altında pastane ve market var. Yüzde 90 onlardan bana bulaştı. Ben oraya hiç gitmedim; ama müşteriler gecelere kadar pastanenin bahçesinde oturuyorlar, sigara içiyorlar. Duman yukarıya geliyor.
İnsanlar duyarlı değil. Onun için vatandaşın mesafeye, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sigara sokaklarda geziyor. Yani vatandaş duyarsız. Asker uğurlamalarına gitmemeleri lazım, düğünlerin yapılmaması lazım" dedi.
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Kütahya’da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde ölümle yaşam arasındaki mücadeleleri görüntülendi.
Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Hava almadığı için terden dakikalar içinde sırılsıklam olan kıyafetlerle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor.
Pandemi yoğun bakım servisinde bir haftadır tedavi gördüğünü söyleyen ve yaşadıklarını anlatan bir hasta, “15 gün evde yattım. Korona olduğumuzu bilmiyorduk. Hastanede öğrendik. Hastaneye Cuma günü yattık ve bir hafta geçti. Çok kötü bir hastalık. Allah herkese yardım etsin. Ölümcül bir hastalık. Herkes dikkat edecek. Hala bir şey olmaz diyenler var, çok yanlış. Bu adamı öldürüyor. Hastanedeki tedavi çok iyi. Doktorundan hemşiresine kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun.
Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Çünkü hastanelerimizi çok güzel yapmış. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Evimizde bu hizmeti veremezler” dedi.
Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan sağlık görevlilerden Fatih Kara, pandemi sürecinin başından beri yoğun bakımda çalıştığını söyledi. Kara, “Çok zor ve kötü bir hastalık. Hastalarımız genelde boğularak vefat ediyor. İlk etapta yürüyerek iyi bir şekilde geliyorlar ama başlangıç aşamasından 2 gün içerisinde çok aşırı şekilde kötüleşiyorlar. Biz canla başla mücadele etmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman çabalarımız da yetersiz oluyor. Hastalık çok küçük yaşlara kadar düştü.
Daha yeni 27 yaşındaki bir gencimizi kaybettik. Hastanedeki eczane çalışanımız bir abimizi kaybettik. Çember daralıyor. Artık hastalarımızın yaş ortalamaları da düştü. O yüzden herkes dikkat etsin. Rahat nefes alabilmek dünyanın en güzel duygusu” diye konuştu.
Hastaneye pandemi döneminin başında atanan ve yoğun bakımda çalışmaya başlayan hemşire Zeynep Türkoğlu ise, herkesin koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Hastanelerde çok zor zamanların yaşandığını ifade eden Türkoğlu, “Pandemi yoğun bakımda çalışıyorum.
6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım. Gerçekten ilk günlerde çok zordu. Bir süre sonra alıştık. Bu süreçte 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden herkesten isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.
Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde yatan hastaları hayatta tutmak için sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi devam ediyor. Hastaneye pandemi döneminin başında atanan hemşire Zeynep Türkoğlu (24), “6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım, 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden hepinizden isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.
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Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yataklı servis, 3 yoğun bakım ünitesinde yüzde 100 doluluk oranıyla Covid-19'a karşı büyük mücadele veriliyor.
Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcağa rağmen tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor. İzole alanda olan yoğun bakım doktor ve hemşireleri, dışarıyla telsiz ile bağlantı kurarak, iletişimlerini sağlıyor. Yatakları tamamen dolu olan yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastalar, yaşam mücadelesi verirken, tedavi gören genç hasta sayısındaki artış dikkat çekti.
'YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANIYLA ÇALIŞIYORUZ'<br><br> Yoğun bakımda çalışırken uzun süre taktığı maske ve siperlik nedeniyle yüzünde izler oluşan Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, sağlık çalışanlarının mücadelesini anlattı.
Dr. Dündar, normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı için vaka sayılarının özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını söyledi.
Dündar, Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi. Haziran döneminde Covid pozitif hastalara baktığımız yoğun bakım ünitelerimizi küçültme yoluna gitmiştik; ama şu an için 3 tane aktif yoğun bakımımız sadece Covid hastası bakmakta ve artan sayılardan dolayı yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktayız. Covid hastalarına baktığımız servis sayımız haziran ayında teke düşmüştü, artan sayılarla beraber 3 servise çıktı dedi.
'YAŞ GRUBUMUZ 30'LARA İNDİ'<br><br> Dündar, son dönemde genç hasta sayısında da artış olduğuna işaret ederek, İlk salgındaki yoğun bakım hastalarımız biraz daha yaşlı gruptu özellikle 60 yaşın üstündeydi. Ama bu yeni vaka artışları ile beraber bu yaş grubumuz 30'lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz. En yaşlı hastamız 93 yaşındaydı onu taburcu edebildik, sağlığına kavuşturabildik. Şu an yaşadığımız vaka artışlarında dikkati çeken şey; daha genç hastaları da, altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarımızda solunum yetmezliği ile yatırmamız ifadelerini kullandı.
'2 GENÇ HASTANE PERSONELİMİZ YOĞUN BAKIMDA'<br><br> Dündar, yoğun bakımda 2 hastane personelini de ağır solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı takip ettiklerini söyleyerek, Bu iki personelimizin de altta yatan hiçbir hastalığı yokken çok genç yaşlarında yakalandılar. Covid sadece yaşlıları, başka hastalığı olanları etkilemiyor. En başta sağlık çalışanları olarak birebir bu hastalarla ilgilendiğimiz için risk altındayız. Tüm toplum sosyal mesafeyi korumadığı için tüm toplum risk altında. Koronavirüs ortadan kalkmış değil, tam tersine yayılmaya devam ediyor. Sadece yaşlıları ya da ek hastalıkları olanları etkilemiyor, gençleri, çocukları ve bizleri de etkiliyor. O yüzden herkesin sosyal mesafeye ve hijyene uymasını rica ediyoruz. Bu, yayılması çok kolay bir virüs olduğu için bizim hastanemizde de pek çok personel enfekte oldu diye konuştu.
'KORUYUCU PLASTİK VİRÜSÜ ENGELLEMİYOR'<br><br> Vaka sayılarının artmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Dündar, bu sürecinde üstesinden tedbirlerle gelinebileceğini kaydetti.
Dündar, Virüs şu an çok yaygın. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemiz olmadan dışarıya çıkmayalım. Maske takmadan koruyucu plastik takılıyor. O virüsü engellemiyor. Çünkü virüs havada çok küçük partiküllerle geziyor. Plastik parçayı takmış olmanız açık alanlardan o virüsü almayacağınız anlamına gelmiyor. Ama maskeyi düzgün bir şekilde kullandığınız takdirde virüsü alma ihtimaliniz azalıyor. Eldivenle gezen vatandaşlarımız var; ama eldivenle her yere değiyorsunuz. Eldiveninizle bir yerlere dokunmuş olmanız sizi virüsten korumuyor. O yüzden sık sık el yıkama ile hijyeni sağlayalım. Eldiven el hijyeni sağlamaz ifadelerini kullandı.
'İYİLEŞEN HASTALARI GÖRÜNCE SEVİNİYORUZ'<br><br> Yoğun bakım hemşiresi Nuray Delen ise ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak yoğun bakımdaki zorluklarla mücadele etmenin çok zor olduğunu söyledi. İyileşen hastaları görünce çok sevindiklerini kaydeden Delen, Giderken de onları uğurlamak güler yüzlerini görmek paha biçilemez bir şey. Hastaların bütün bakımlarını bizler sağlıyoruz. Çok büyük emekler var. Biz birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Bir telsizimiz var içerisi dışarısı olarak onunla da iletişim sağlıyoruz. Bu zorlu süreçte gerçekten sağlık çalışanlarının çok büyü emeği var dedi.
Yoğun bakıda genç hasta sayısı arttı
Yoğun bakımda genç hasta sayısı arttı
Yoğun bakımda genç hasta sayısı arttı
Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Ankara'da yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerini görüntülendi. Yatakların tamamı dolu olan yoğun bakımda, genç hasta sayısının fazla olması dikkat çekti.