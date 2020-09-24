Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli Fuat Odabaşı, koronavirüs salgınının başından bu yana kendisini evinde koruyarak, izole etmeye çalıştı. Mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmayan Odabaşı, yaklaşık 1 ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu.

Odabaşı, zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Odabaşı'nın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Fuat Odabaşı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

DHA Ankara'da, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Fuat Odabaşı, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Burada tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak, "Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi" diye konuştu.

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'AĞIZLARINDA SİGARA SOKAKLARDA GEZİYORLAR'

Fuat Odabaşı, pandemi boyunca kendisini koruduğunu anlatarak, "Günde 5 maske değiştirirdim. Takarım, 3 saat sonra onu atar, yenisini takardım. Maskeyi kendime 100’er 100’er alırdım. Fakat benim oturduğum binanın altında pastane ve market var. Yüzde 90 onlardan bana bulaştı. Ben oraya hiç gitmedim; ama müşteriler gecelere kadar pastanenin bahçesinde oturuyorlar, sigara içiyorlar. Duman yukarıya geliyor.

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İnsanlar duyarlı değil. Onun için vatandaşın mesafeye, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sigara sokaklarda geziyor. Yani vatandaş duyarsız. Asker uğurlamalarına gitmemeleri lazım, düğünlerin yapılmaması lazım" dedi.

FOTOĞRAF 14 Kütahya’da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde ölümle yaşam arasındaki mücadeleleri görüntülendi. Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Hava almadığı için terden dakikalar içinde sırılsıklam olan kıyafetlerle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor. Pandemi yoğun bakım servisinde bir haftadır tedavi gördüğünü söyleyen ve yaşadıklarını anlatan bir hasta, “15 gün evde yattım. Korona olduğumuzu bilmiyorduk. Hastanede öğrendik. Hastaneye Cuma günü yattık ve bir hafta geçti. Çok kötü bir hastalık. Allah herkese yardım etsin. Ölümcül bir hastalık. Herkes dikkat edecek. Hala bir şey olmaz diyenler var, çok yanlış. Bu adamı öldürüyor. Hastanedeki tedavi çok iyi. Doktorundan hemşiresine kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Çünkü hastanelerimizi çok güzel yapmış. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Evimizde bu hizmeti veremezler” dedi. Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan sağlık görevlilerden Fatih Kara, pandemi sürecinin başından beri yoğun bakımda çalıştığını söyledi. Kara, “Çok zor ve kötü bir hastalık. Hastalarımız genelde boğularak vefat ediyor. İlk etapta yürüyerek iyi bir şekilde geliyorlar ama başlangıç aşamasından 2 gün içerisinde çok aşırı şekilde kötüleşiyorlar. Biz canla başla mücadele etmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman çabalarımız da yetersiz oluyor. Hastalık çok küçük yaşlara kadar düştü. Daha yeni 27 yaşındaki bir gencimizi kaybettik. Hastanedeki eczane çalışanımız bir abimizi kaybettik. Çember daralıyor. Artık hastalarımızın yaş ortalamaları da düştü. O yüzden herkes dikkat etsin. Rahat nefes alabilmek dünyanın en güzel duygusu” diye konuştu. Hastaneye pandemi döneminin başında atanan ve yoğun bakımda çalışmaya başlayan hemşire Zeynep Türkoğlu ise, herkesin koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Hastanelerde çok zor zamanların yaşandığını ifade eden Türkoğlu, “Pandemi yoğun bakımda çalışıyorum. 6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım. Gerçekten ilk günlerde çok zordu. Bir süre sonra alıştık. Bu süreçte 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden herkesten isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz” dedi. Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde yatan hastaları hayatta tutmak için sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi devam ediyor. Hastaneye pandemi döneminin başında atanan hemşire Zeynep Türkoğlu (24), “6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım, 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden hepinizden isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.



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