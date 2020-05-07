Yok artık: E-5’in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu <br> <br> Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.