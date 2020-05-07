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Koronavirüs Yok artık E-5in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar
TÜRKİYE

Yok artık: E-5’in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

İstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların ısrarla 'sosyal mesafe' demesine rağmen vatandaşlar kurallara uymuyor. Son olarak Maltepe’de E-5 Karayolu.2nun yanında ekilen görüntüler 'pes' dedirtti. Virüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul’da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
KORONAVİRÜS
Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Piknikçiler havadan görüntülendi.

İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
FOTOĞRAF 12
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu.
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Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii’nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
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Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu <br> <br> Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
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Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu.
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Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Mesafeye uymadıkları için de para cezası <br> <br> Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak” gerekçesiyle 1000’er lira idari para cezası kesildi.
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İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Maske bile takmıyorlar

Maltepe E-5 Karayolu’nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı. ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.

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