Yok böyle şans: Aşı yaptırdığı için milyoner oldu

Koronavirüs nedeniyle 4 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi ve küresel aşılama faaliyetleri hız kazandı. Ancak yeni varyantlar ile karşımıza çıkan virüsi aşı karşıtlığı sayesinde mutasyona uğramak için gerekli alanı bulmaya devam ediyor.

NPR'de yer alan habere göre, Michigan bu kapsamda bir 'aşı piyangosu' başlatmıştı. Aşı olan kişilere bir bilet verilmiş ve şanslı kişiye para ödülü verileceği duyurulmuştu.

Gençlere üniversite desteği

'Aşı piyangosu'nun kazanını belli oldu. Christine Duval isimli genç kadın 2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.

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Ayrıca 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.