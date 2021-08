Yok böyle şans: Aşı yaptırdığı için milyoner oldu

Pandemiyle mücadeledeki kurallara davet ediyoruz. Kayıp sayıları artmaya başladı. Yoğun bakımlarda sıkıntı baş göstermeye başladı. Bu gelişmeyi tersine çevirmemiz lazım. Şimdi bizim manzaramız şu; Türkiye’de birçok ilde aşı olmak isteyenler kuyruğa giriyor. Bizde her gün 100'ün üzerindeki sağlık ekipleri, vatandaşlarımızın peşinden koşturuyor. Günlük gezici bir sağlık ekibinin 10-15 kişiye aşı yapması moral bozukluğuna yol açıyor. Valilik olarak 18-25 yaş arasında gençlere yönelik noter huzurunda kura çekmek suretiyle bir kampanya başlattık. Burada; bisiklet, tablet, turistik gezi, burs gibi hediyeler dağıtıyoruz. Yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz herkesin aşı olması ve daha fazla can kaybının yaşanmamasıdır.