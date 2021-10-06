Koronavirüs Yunanistanda aşı kararı Özgürlükleri genişletilecek
DÜNYA

Yunanistan’da aşı kararı: Özgürlükleri genişletilecek

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunanistan’da aşı kararı: Özgürlükleri genişletilecek
Arşiv

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını kaydetti.

Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya devam edeceklerini belirtti.

Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını, çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını ifade etti.

Karantinada kalma rekorunun yeni sahibi: Melbourne
KORONAVİRÜS
Karantinada kalma rekorunun yeni sahibi: Melbourne

Kovid-19'a karşı ilaç geliştirildi: Can kaybını yüzde 50 azaltan hapın fiyatı açıklandı
KORONAVİRÜS
Kovid-19'a karşı ilaç geliştirildi: Can kaybını yüzde 50 azaltan hapın fiyatı açıklandı

ABD'de bir ilk: 12 yaş ve üstü çocuklara aşısı zorunluluğu
KORONAVİRÜS
ABD'de bir ilk: 12 yaş ve üstü çocuklara aşısı zorunluluğu

ABD'li şirket duyurdu: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
KORONAVİRÜS
ABD'li şirket duyurdu: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.