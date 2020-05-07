Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Yunanistanda "boş sandalye" protestosu Birçok mekan kapanabilir
DÜNYA

Yunanistan'da "boş sandalye" protestosu: Birçok mekan kapanabilir

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, ''boş sandalye'' protestosu düzenledi. İş yeri sahipleri, işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na koyarak hükümete mesaj gönderdi. İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'da ''boş sandalye'' protestosu.
Yunanistan'da ''boş sandalye'' protestosu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, ''boş sandalye'' protestosu düzenledi.

Sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamaların 4 Mayıs itibariyle kaldırıldığı ülkede, kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken, kafe ve restoran sahipleri "boş sandalye" adı altında protesto gerçekleştirdi.

İş yeri sahipleri, işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na koyarak hükümete mesaj gönderdi. İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Birçok mekan kapanabilir

Yunanistan Restoranlar ve İlgili Meslekler Federasyonu'nun (POESE) aldığı kararla düzenlenen protestoda, restoran ve kafe sahipleri, koronavirüsten dolayı mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, kira bedellerinin hükümet tarafından karşılanmasını ve yüzde 6'ya varan vergi indirimi talep etti.

Federasyonu Başkanı Yorgos Kavathas, yaptığı açıklamada, hükümetin restoran ve kafeleri destekleyen kararlar almaması halinde birçok mekanın kapanacağını söyledi.

  • Kavathas, ''Bu akşam düzenlediğimiz boş sandalye eylemi aslında pandemi sonrası mesleğimizi bekleyen durumu simgeliyor. Hükümetin desteğini bekliyoruz. Aksi halde birçok mekan kapanmak zorunda kalacak.'' ifadelerini kullandı.

"Boş sandalye" gösterileri, başta Selanik ve Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde de düzenlendi.

AA
İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da 4 Mayıs'tan itibaren alınan tedbirler gevşetilmeye başlatıldı.

İlk etapta kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken, kafe ve restoranların ise 1 Haziran'da açılması bekleniyor.

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa kısıtlamalarını gevşetiyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa kısıtlamalarını gevşetiyor
Abone Ol Google News
Ölmeleri ihtimal dahilinde

Ölmeleri ihtimal dahilinde

​Trump'tan bir başka koronavirüs açıklaması.
Londradan TLye ikinci saldırı

Londra'dan TL'ye ikinci saldırı

​Geçen yıl da aynısını denemişlerdi.
81 ile genelge

81 ile genelge

​Marketler, çiçekçiler açık olacak mı?
ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

​Hastalarının yüzde 84'ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı.
İşte şartları

İşte şartları

​65 yaş üstü 20 yaş altı için yeni genelge.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün ölenlerin sayısı 64, şifa bulanların sayısı 4 bin 917.

On dört <br>maddede tıraş

On dört
maddede tıraş

​İçişlerinden kuaförlerle ilgili yeni genelge.

Hindistan'ı <br>işsizlik vurdu

Hindistan'ı
işsizlik vurdu

Salgın nedeniyle 1 ayda 122 milyon kişi işsiz kaldı.

Yeni aşamanın ismi

Yeni aşamanın ismi

İşte Türkiye'nin normalleşme süreçleri...
Beş bin aileye <br>gıda kolisi

Beş bin aileye
gıda kolisi

​Albayrak'ın yardımları kapılara teslim ediliyor
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp alışveriş yaptılar.
'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

​İtalya'da mafya ekonomik krizi fırsata çevirdi.
Vatandaş şikayetçi

Vatandaş şikayetçi

'​İGDAŞ'ın kestiği fahiş faturaların tutarları iade edilsin.'
FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.