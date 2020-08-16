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Koronavirüs Yunanistanda koronavirüs vaka sayısı 7 bini aştı
DÜNYA

Yunanistan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bini aştı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 7 bin 75'e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saatte 217 yeni vaka kaydedildi. Vakalardaki hızlı artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştıldığı Yunanistan'da, başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte restoran, kafe, bar ve eğlence yerlerinin yarından itibaren saat 00.00-07.00'de kapalı kalacağı açıklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 217 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 24 hastanın entübe durumda olduğu ifade edilen açıklamada, 136 hastanın yoğun bakımdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 15'inin hudut kapılarındaki testlerle tespit edildiği bildirildi.

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Toplam vaka sayısının 7 bin 75'e ulaştığı ülkede şu ana kadar salgından ölenlerin sayısı ise 228'e yükseldi.

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Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?


Hızlı artış nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştıldığı Yunanistan'da, başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte restoran, kafe, bar ve eğlence yerlerinin yarından itibaren saat 00.00-07.00'de kapalı kalacağı açıklanmıştı.

Restoran, bar ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan ülkede bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.

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