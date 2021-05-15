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Koronavirüs Yunanistanda turizm sezonu açıldı Oteller haziran sonu tam kapasite çalışmayı hedefliyor
DÜNYA

Yunanistan'da turizm sezonu açıldı: Oteller haziran sonu tam kapasite çalışmayı hedefliyor

Yunanistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır uygulanan sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte kamu ve özel sektörün uzun zamandır dört gözle beklediği turizm sezonu bugün açıldı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistanda turizm sezonu açıldı: Oteller haziran sonu tam kapasite çalışmayı hedefliyor
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Yunanistan'da turizm sezonu resmen başladı. Kasım ortasından beri kapalı olan müzeler yeniden ziyarete açıldı. Adalar da turist ağırlamaya hazırlanıyor. Turizm Bakanı Harry Theoharis, basına yaptığı açıklamada, “Artık korku ve güvensizlik kara bulutlarını artık geride bıraktık. Yabancı turistler güneş ışığı ve turkuaz suları olan ülkemize büyük bir hevesle geri dönmeyi umut ediyor.” diyerek turizm sezonun açılışını ilan etti.

  • Yerli ve yabancı turistler, Covid-19 testinin negatif olduğu gösteren belge ve aşı sertifikaları sayesinde adalara da deniz ve hava yoluyla sınırlama olmadan gidebilecek.

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GEÇEN YIL AĞIR DARBE ALDI

Gelirinin önemli bir bölümünü turizmden sağlayan Yunaninstan, coronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ağır bir darbe aldı. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 78,2 azaldı.Turizm geliri ise yüzde 76,2 düştü. 2019'da 34 milyon turist ağırlayan Yunanistan'ı geçen yıl 7,4 milyon kişi ziyaret etti. Hükümet bu yıl 2019'daki turist sayısının yarısını yakayabilmeyi umuyor.

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"HER 10 KİŞİDEN BİRİ AŞILANDI"

Atina, altı hafta içinde adaların tamamını aşılayacağını duyurdu. Ülke genelinde her 10 kişiden biri aşılanmış durumda. Yunanistan, Rusya ve Çin aşısı olan turistleri de test zorunluluğu olmadan misafir edecek. Ülkede şubat ortasından görülen vaka artışı son haftalarda kontrol altına alınabildi. 10 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka 370 binin üzerinde, can kaybı ise 11 bin.

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