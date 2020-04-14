Koronavirüs Zonguldakta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin lira para cezası kesilecek
ZONGULDAK TÜRKİYE

Zonguldak haberleri: Birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin lira para cezası kesilecek

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birbirine 1,5 metreden yakın yürüyen kişilere 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetimler sürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta denetimler sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin vermiyor.

DHA

Bugün sabah saatlerinde merkez ilçe ile Kozlu ilçe sınırında oluşturulan polis kontrol noktasında, uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, polis bazı araçların geçişine izin verirken, bazıları da geri gönderildi.

DHA

1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 180 lira ceza

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası keseceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turanlı, "Yarın elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek, tutanağımızı tutup gereğini yapacağız.Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır" ifadelerini kullandı.

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