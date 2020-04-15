Koronavirüs Zonguldakta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
ZONGULDAK TÜRKİYE

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza

Zonguldak kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi. Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kentte birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesiliyor.
Kentte birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesiliyor.

İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta, denetimler aralıksız sürüyor. Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor. Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin lira para cezası kesilecek
KORONAVİRÜS
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin lira para cezası kesilecek

23 kişiye 51 bin 228 lira para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.

42 kişiye toplam 111 bin 318 lira ceza

Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, "Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24’ü geçtik 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan" dedi.

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
FOTOĞRAF 10
Title
Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor.
Title
Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
Title
23 KİŞİYE 51 BİN 228 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ <br> ​ <br> ​ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.
Title
42 KİŞİYE TOPLAM 111 BİN 318 LİRA CEZA <br> ​ <br> ​ Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi.
Title
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 724'ü geçtik 824 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan dedi.
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Title
Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
Zonguldak kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta, denetimler aralıksız sürüyor.


SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
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