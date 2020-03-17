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Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere Teknik Eleman alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak.

Fotoğraf: IHA

Müracaatlar, 9 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.

Elazığ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

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