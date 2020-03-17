Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere Teknik Eleman alınacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorum
ÖNERİLEN VİDEO
Yorum