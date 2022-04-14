KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den açıklama: KPSS ne zaman yapılacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi KPSS sınav tarihi. Peki, KPSS sınavı ne zaman, başvuru ne zaman yapılacak? İşte, KPSS sınavı ile ilgili bütün detaylar haberimizde... KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuruları bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde, ön lisans başvuruları 3 Ağustos’ta, ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayacak.

KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS başvuru tarihleri

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

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KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.