2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı tamamlandı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (işletme, muhasebe, istatistik) saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
2023-KPSS ala bilgisi sınavı (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru sayısı kaç?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.
2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek
KPSS lisans alan bilgisi (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
ÖSYM sınav soruları ve cevap anahtarı, KPSS lisans sınavı sonlandıktan sonra genellikle aynı gün içerisinde yayınlanıyor. 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı temel soru kitapçığı- cevap anahtarının yüzde 10’u sınavın bitmesinin ardından erişime açılacak.