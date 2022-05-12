KPSS başvuru tarihi ne zaman? Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim (lise) KPSS başvuru ücreti ve sınav takvimi

En çok merak edilen 2021-2022 eğitim yılının ÖSYM takvimi belli oldu. Açıklanan takvimde KPSS başvuru ve sınav tarihleri de vardı. 2022 KPSS başvuru günleri de belli oldu. Milyonlarca aday KPSS başvuru tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav günleri ne zaman olacak? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar...
KPSS BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?
- KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
- KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
- KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
- KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
- KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
- KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
- KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
- KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
- KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. KPSS başvuru ücretleri kılavuz yayımlandığında duyurulmuş olacak.
- KPSS NE ZAMAN? (2022 SINAV TAKVİMİ)
- KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.