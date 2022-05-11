KPSS başvuru tarihi ne zaman? Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim (lise) KPSS başvuru ve sınav takvimi Son zamanlarda adaylar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi KPSS ile ilgili. KPSS sınavının ne zaman olacağı, KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihi oldukça araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihi açıklandı. Peki, KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav günleri ne zaman olacak? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS başvuru tarihi ve ücreti...

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