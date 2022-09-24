Özgün KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvuruları ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6 Kasım'da düzenlenecek 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) başvuruları geride kaldı. Bu gelişmenin ardından ise bu yıl yapılacak son KPSS etabı olan 2022 DHBT oturumu gündeme geldi. Peki, KPSS DHBT ne zaman? DHBT başvuruları ne zaman alınacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT 2022: Başvurular ne zaman başlayacak, DHBT sınavı ne zaman?
KPSS DHBT başvuruları 2022

KPSS DHBT oturumu için sınav tarihi ve başvuru detayları merak konusu oldu. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim için 1 Eylül'de başlayan başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Bu gelişmenin ardından KPSS DBHT oturumunun detayları araştırılmaya başladı. Peki, KPSS DBHT 2022 ne zaman yapılacak? DBHT başvuruları başladı mı?

KPSS DBHT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumu için başvurular 7-17 Ekim'de alınacak.

DBHT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların başvuracağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da yapılacak.

DHBT HAKKINDA

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan DHBT sonrası atama müjdesi!
ÖZGÜN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan DHBT sonrası atama müjdesi!
Kimse aynı yaşta olduklarına inanmıyor

Kimse aynı yaşta
olduklarına inanmıyor

​Üniversitede araştırma konusu oldu.
Dünya tarihini değiştirecek keşif

Dünya tarihini değiştirecek keşif

​Bilim insanları şaşkın: Herkes görmek için yarışıyor.
Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesinde: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

​Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor.

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.