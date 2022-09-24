KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvuruları ne zaman?

KPSS DHBT oturumu için sınav tarihi ve başvuru detayları merak konusu oldu. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim için 1 Eylül'de başlayan başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Bu gelişmenin ardından KPSS DBHT oturumunun detayları araştırılmaya başladı. Peki, KPSS DBHT 2022 ne zaman yapılacak? DBHT başvuruları başladı mı?

KPSS DBHT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumu için başvurular 7-17 Ekim'de alınacak.

DBHT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların başvuracağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da yapılacak.

DHBT HAKKINDA

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

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