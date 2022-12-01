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KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavının başvuruları 17 Ekim'de sonlanmıştı. KPSS DHBT oturumu ise 27 Kasım'da gerçekleştirildi. KPSS DHBT soru ve cevapları ise erişime açıldı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA: 2022 DHBT sonuçları ne zaman, nasıl açıklanacak?
KPSS DHBT sonuç tarihi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek adaylar sınavdan önce pek çok bilgiyi araştırıyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT sonuç tarihini sorguluyor.

KPSS DHBT SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar erişim sağlayabilecekler.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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