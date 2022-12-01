KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek adaylar sınavdan önce pek çok bilgiyi araştırıyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT sonuç tarihini sorguluyor.

KPSS DHBT SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar erişim sağlayabilecekler.

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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.