KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek adaylar sınavdan önce pek çok bilgiyi araştırıyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT sonuç tarihini sorguluyor.
KPSS DHBT 2022 OTURUMU NE ZAMAN?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 2022 yılında 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
KPSS DHBT SINAV BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
2022-KPSS DHBT SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS DBHT SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS DHBT soru ve cavap anahtarları 27 Kasım'da sınavın gerçekleştirilmesinin ardından açıklanması bekleniyor.
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.