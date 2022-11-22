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KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavının başvuruları 17 Ekim'de sonlanmıştı. KPSS DHBT oturumu ise 27 Kasım'da gerçekleştirilecek. KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT SONUÇ TARİHİ: DHBT sonuçları ne zaman, nasıl açıklanacak?
KPSS DHBT sonuç tarihi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek adaylar sınavdan önce pek çok bilgiyi araştırıyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT sonuç tarihini sorguluyor.

KPSS DHBT 2022 OTURUMU NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 2022 yılında 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.

KPSS DHBT SINAV BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

2022-KPSS DHBT SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS DBHT SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS DHBT soru ve cavap anahtarları 27 Kasım'da sınavın gerçekleştirilmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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