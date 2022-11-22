KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavının başvuruları 17 Ekim'de sonlanmıştı. KPSS DHBT oturumu ise 27 Kasım'da gerçekleştirilecek. KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylı bilgiler...

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