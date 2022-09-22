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KPSS ortaöğretim geç başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında, lisans alan bilgisi, ÖABT sınavı başta olmak üzere, ortaöğretim, ve ön lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 18 Eylül’de tamamlandı. 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Peki Lise 2022 KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman, bitti mi, ne zaman son gün? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans sınav ve başvuru takvimi;

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman, bitti mi, ne zaman son gün?
KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 lise sınav tarihi

1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından son bir fırsat daha verilecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 Ön lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.

  • Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.
  • KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

  • KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

Ön lisans 2022 KPSS sınavı ne zaman?

  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022 KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapıldı.

  • 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) ne zaman?

  • 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-MHUY sınavı ne zaman?

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı tarihi de sorgulanıyor. 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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