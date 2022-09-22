KPSS ortaöğretim geç başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında, lisans alan bilgisi, ÖABT sınavı başta olmak üzere, ortaöğretim, ve ön lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 18 Eylül’de tamamlandı. 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Peki Lise 2022 KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman, bitti mi, ne zaman son gün? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans sınav ve başvuru takvimi;

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