KPSS puan hesaplama! 2018 KPSS puan hesaplama robotu

KPSS puan hesaplama işlemlerini sizler için hazırladık. KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tahmini olarak kaç net yaptıklarını görebilecekler. ÖSYM tarafından dün KPSS gerçekleştirildi ve adaylar sınavın hemen ardından ortalama kaç net yaptıklarını öğrendi. Sizler de net sayınıza göre puan hesaplamak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2018 KPSS puan hesaplama.

Yukarıdaki adresten öncelikli olarak Lisans şıkkını seçiniz. Daha sonra Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden tahmini olarak kaç net yaptığınızı yazınız. Ardından da hesaplama notunuzu yazınız ve çıkan sonucu görebilirsiniz.



20 Kasım KPSS soruları ve cevap anahtarı açıklandı! Tüm sorular! 20 Kasım KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Adaylar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden veya yenisafak.com üzerinden KPSS sorularına ulaşabilecekler. Sizler de 20 Kasım KPSS soruları ve cevap anahtarını incelemek istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.20 Kasım KPSS soruları KPSS apartman sorusu! 3 Katlı apartman sorusu yorumları Osmanlı dönemindeki ilk resmi gazetenin adı nedir? KPSS sınav soruları 27 yıllık CHP iktidarının sona erdikten sonra hangi parti gelmiştir? Osmanlı'da hazineden sorumlu kişi kimdir? 2016 KPSS soruları Hababam Sınıfı'nın ilk yönetmeni kimdir? OHAL süresi ne kadar uzatılabilir? OHAL ne kadar olabilir? Cumhurbaşkanı yerine kim bakar, kim vekillik eder? Greenwich hangi ülkeden geçmektedir? 2016 Olimpiyatları hangi ülkede yapıldı? KPSS sorusu Hangi üniversitenin ismi Ömer Halisdemir olarak değiştirildi?DUYURU (20 Kasım 2016) 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması20 Kasım 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 20 Kasım 2016tarihinde saat 13:00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyinde kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. KPSS sona erdiOrtaöğretim mezunlarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) saat 12.00'de sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim oturumu, 176 sınav merkezinde saat 10.00'da başladı. Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 dakika süre verildi. KPSS'nin ortaöğretim oturumuna 3 milyon 498 bin 335 aday başvurmuştu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



Kısaltmalar

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS puanı hesaplama aracıyla hangi türdeki KPSS puanlarını hesaplayabilirim?

Hesaplama.net KPSS puanı hesaplama aracıyla KPSSP3, KPSSP10, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP121 de dahil olmak üzere P1 ile P124 arasındaki tüm puan türlerindeki KPSS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.

KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

ÖABT nedir?

ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Öğretmen kadroları için KPSS`ye başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

"Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir? "Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir? sorusunun yanıtı haberimizde. Sabah saat 10.00'da başlayan KPSS sınavı az önce sona erdi. Sınava giren adaylar sınav sorularını değerlendirmeye başladı ve merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladı. KPSS'de çıkan "Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir? sorusunun cevabını sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar.."OLMAK YA DA OLMAMAK" SÖZÜ KİME AİTTİR?KPSS sınavının ilk oturumunda ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'ın ünlü sözü "Olmak ya da olmamak" da soruldu. Soruda "Olmak ya da olmamak sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir" denildi. Doğru cevap William Shakespeare olmalıydı.HAMLET'TE GEÇİYOR“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!" sözünü ünlü eseri Hamlet'te söylemiştir ve kült olmuştur. Tiyatro oyunu Hamlet'te ünlü sözün geçtiği bölüm şöyle: “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!Düşüncemizin katlanması mı güzel Zalim kaderin yumruklarına, oklarına Yoksa diretip bela denizlerine karşı Dur, yeter demesi mi?Ölmek, uyumak sadece!Düşünün ki uyumakla yalnız Bitebilir bütün acıları yüreğin, Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü, o ölüm uykularındaSıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısındanNe düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına? Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine Sevgisinin kepaze edilmesine Kanunların bu kadar yavaş Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesineKötülere kul olmasına iyi insanın Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken? Kim ister bütün bunlara katlanmak Ağır bir hayatın altında inleyip terlemekÖlümden sonraki bir şeyden korkmasaO kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya Ürkütmese yüreğini? Bilmediğimiz belalara atılmaktansa Çektiklerine razı etmese insanları? Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi: Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor Yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar Yollarını değiştirip bu yüzdenBir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.William Shakespeare kimdir?William Shakespeare, 1564 yılında İngiltere nin Stratfort bölgesinde John Shakespeare nin üç oğlundan biri olarak dünyaya gelmiştir.İngiltere de çiftçi ve maddi durumu iyi bir ailenin oğlu olan Shakespeare, eğitim dili Latince olan bir okulda eğitim görmüş ve bu okul dönemi sayesinde de Roma edebiyatı klasikleri ile tanışarak üniversite eğitimi almadan hayatına yön vermiştir. Shakespeare 18 yaşında, kendisinden 8 yaş büyük olan Anne Hathaway ile evlenerek kızı Susane ikiz çocukları Hamnet ile Judith olarak üç çocuk sahibi olmuştur. Meçhul sebeplerle 11 yaşına gelen oğlu hayatını kaybetmiştir.Dünyada şair ve tiyatro yazarı olarak seçkin bir yere sahipken, İngiltere de en büyük şair ve tiyatro yazarı ününe kavuşmuştur. Bıraktığı eserleri sayesinde bugün ki ününe kavuşmuş olan şair, yapıtları ürettiği dönemde bu üne kavuşamamıştır. Yaptığı evlilik sonrasında Londraya göç eden Shakespeare, burada aktör ve oyun yazarı olarak görev yaparak o dönemde hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur.Bıraktığı sonets yapıtlarındaki konularını genellikle klasik mitolojiden alarak en uzun iki öyküsel şiiri olan Venus and adonis ve The Rape Of Lucrece ile bilinen sayısız eserinden Romeo ve Juliet, Otello gibi yapıtları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde etmiştir. Şair, elde ettiği gelirlerini emlak üzerinde değerlendirerek emlak zenginleri arasına girmeyi başararak 1610 yılında Stratfort’a dönmüştür. Ölmeden önceki son dönemlerini doğduğu yer olan Stratfort ta geçiren şair, 23 Nisan 1616 yılında vefat etmiştir.William Shakespeare'in eserleri: Romeo ve Juliet , VI. Henry, Titus Andronicus, Hırçın Kız , II. Richard, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Veronalı İki, Centilmen , Kral Kohn, VI. Henry, Nasıl Hoşunuza Giderse, On İki Gece , Windsor un Şen Kadınları, Venedik Taciri, Hamlet, Othello, Jül Sezar, Troilus ve Cressida, Kral Lear, Machbeht, Ölçüye Ölçü, Cymbeline, Antonius ve Cleopatra, Coriolan, Atinalı Timon, Kış Masalı, Fırtına, VIII. Henry22 Temmuz'da yapılan KPSS'de bir çok soru dikkat çekti. Bunlardan biri de "Olmak ya da olmamak hangi ünlü İngiliz yazara aittir" oldu. Peki "“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!" sözünü kim söylemiştir. Tüm detaylar haberimizde...

MGK gündemini kim belirler? MGK gündemini kim belirler? sorusunun yanıtı haberimizde. Bugün yapılan KPSS lisans sınavı sabah saat 10.00'da başladı ve az önce sona erdi. Sınava giren adaylar başta genel kültür sorularının yanıtını merak ediyor. Sınava giren adaylar soruların cevaplarını sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sınavda en çok dikkat çeken soru ise: "MGK gündemini kim belirler?" sorusu oldu. Peki, MGK gündemini kim belirler? İşte ayrıntılar...MGK GÜNDEMİNİ KİM BELİRLER?Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemini Cumhurbaşkanı belirler.Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet politikası ve devletin gerek meclis gerekse ülke genelinde otoritesini sağlamak amacıyla 1933 ve 1949 yılları arasında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, Milli Güvenlik Kurulunun temelini oluşturmaktadır. Daha sonra 1961 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği isimleri ile adı geçen kurum, daha sonraki yıllarda devletin iç ve dış politikasında görev almaya başlamıştır. KPSS soruları cevaplarıBugün kullanmakta olduğumuz MGK iç tüzüğü, 1982 Anayasası’nın 118. Maddesiyle son halini almıştır. Kurumun Milli Güvenlik Sekreterliği, Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirmekle görevlidir. Top yekün Sivil Savunma hizmetlerinin ülke çapında koordinesi, bu konuda gerekli esasların tespiti, planların yapılması konularında da Genel Sekreterlik takip, kontrol, yönlendirme ve koordinasyonla görevlidir. CUMHURBAŞKANI KATILMADIĞI ZAMAN KİM KATILIR?Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’ nın başkanlığında ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının anayasal bir platformda biraraya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam sağlanmaktadır.Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur.Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanır.

Atatürk Barış Ödülünü alan tarihçi kimdir? Atatürk barış ödülünü alan tarihçi kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde. Bugün yapılan KPSS sınavı sona erdi. Siyaset ve tarih alanında dikkat çekici sorular yer aldı.ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ ALAN TARİHÇİ KİMDİR?Bernad Lewis, 1998 yılında Atatüɾk Uluslaɾaɾası Baɾış Ödülü'ne layık göɾüldü.Lewis, Eɾmenileɾin bağımsızlık haɾeketleɾinin diğeɾ azınlıklaɾın bağımsızlık haɾeketleɾiyle kaɾşılaştıɾıldığında Osmanli devleti iςin en ciddi tehdit olduğunu bildiɾiyoɾ. Lewis'e göɾe, Tüɾkleɾ, fethettikleɾi Sıɾp, Bulgaɾ, Aɾnavut ve Rum ülkeleɾinden isteksiz de olsa vazgeçebiliyoɾlaɾdı çünkü sonuçta uzak olan illeɾden vazgeςiyoɾlaɾdı ve devletin sınıɾlaɾını "kendi evleɾine" yaklaştıɾıyoɾlaɾdı. Eɾmenileɾ ise, Tüɾkleɾin anavatanlaɾının üzeɾinde yaşıyoɾlaɾdı. Bu topɾaklaɾdan vazgeçmek, devleti küçültmek ile değil, devletin paɾçalanması ile eşanlamlıydı.Lewis, bu satıɾlaɾı 1966 taɾihli The Emeɾgence of Modeɾn Tuɾkey (Modeɾn Tüɾkiye'nin doğuşu) adlı kitabının eski basımında yazıyoɾdu.Lewis, daha sonɾa fikiɾ değiştiɾdi. Aynı kitabın 2002 seneli basımında son cümleyi değiştiɾdi: kitaρta "holokost" yeɾine "slaughteɾ" (kıɾım, katliam) ve "1,5 milyon eɾmeni ölümü" yeɾine "1 milyondan fazla Eɾmeni ve bilinmeyen sayıda Tüɾk öldü" yazıyoɾ.1993 senesinde fɾansız Le Monde gazetesine veɾdiği ɾöpoɾtajda, aynı vatan iςin iki halk aɾasında süɾen kavganın soykıɾım ile bittiğinin kuşkulu olduğunu söylemişti. Lewis, Eɾmenileɾi yok etmek iςin biɾ plan olmadığını, Osmanlı belgeleɾinin eɾmenileɾi kovmak / zoɾunlu yeɾ değiştiɾmek (expulsion) niyetini ispatladığını ancak kökten yok etmek (exteɾmination) niyetini ispatlamadığını söyledi. 1 Ocak 1994'te, Osmanlı hükümetinin Eɾmenileɾi yok etme niyeti olduğuna daiɾ güveniliɾ kaynaktan hiçbiɾ delil yok, dedi. Daha sonɾa, 2002 senesinde The Emeɾgence of Modeɾn Tuɾkey kitabının, yukaɾıda sözü edilen cümle değişimini geɾçekleştiɾdi.Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı?Bakanları yüce divana kim sevk eder?Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır?

Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır? Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa vardır? sorusunun yanıtı haberimizde. Türkiye Cumhuriyeti ve önceki dönemleride (Osmanlı İmparatorluğu) dahil olmak üzere 4 Türkiye Cumhuriyeti dönemi 1'de Osmanlı döneminde toplamda 5 Anayasa yapılmıştır.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE KAÇ ANAYASA YAPILMIŞTIR?Bunlar:- [Kanun-i Esasi] (1876) (Osmanlı dönemi)- [Teşkilat-ı Esasiye] (1921)- [1924 Anayasası] (1924)- [1961 Anayasası] (1961)- [1982 Anayasası] (1982)Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı?Bakanları yüce divana kim sevk eder?TBMM tarafından hazırlanan yeni anayasa 20 Ocak 1921’de Meclis tarafından kabul edildi. Toplam 24 maddeden oluşan Teşkilat-ı Esasiye, Osmanlı sonrası kurulan Türkiye’nin ilk yazılı anayasasıdır. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin devamı niteliğinde olan yeni anayasa, şekil bakımından ise kısa ve özdür. Teşkilat-ı Esasiye’nin hazırlandığı dönemde, ülkede Meclis Hükümeti Sistemi bulunuyordu. Devletin rejimi ise henüz netleşmemişti. Anayasada güçler birliği vardı.Kurtuluş Savaşı sırasında, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul edildi. Bu anayasada egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu belirtiyordu. Yasama yetkisi de Büyük Millet Meclisi’ne bırakılmıştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra daha kapsamlı bir anayasaya gereksinim duyuldu. 20 Nisan 1924'te bu amaçla, gene Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adını taşıyan yeni bir anayasaya hazırlandı. 1924 Anayasası’yla yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bırakıldı. Meclis yasama yetkisini kendisi, yürütme yetkisini de cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle kullanıyordu. Cumhurbaşkanının onayıyla göreve başlayan bakanlar kurulu meclise karşı sorumlu sayılmıştı. Kurtuluş Savaşı döneminden başlayarak anayasa sözcüğü karşılığında teşkilat-ı esasiye kanunu kullanıldı. Anayasa sözcüğü ise, 1960'tan sonra hukuk sisteminde kullanılmaya başladı.27 Mayıs 1960’taki askeri darbeden sonra yeni bir anayasa hazırlandı. 1961 Anayasası olarak bilinen bu anayasa, halkoylamasıyla yürürlüğe girdi. Bu anayasada egemenliğin ulusa ait olduğu ve ancak yetkili organlarca kullanılabileceği ilkesi benimsendi. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı, milli, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak tanımlandı. Bu anayasayla iki meclisli bir parlamento öngörülmüştü: Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Bütün üyelerinin seçimle belirlendiği Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu'ndan daha fazla yetkilerle donatılmıştı. Bu anayasayla yargı organlarının bağımsızlığı, kişi hak ve özgürlükleri ile sosyal hakların güvence altına alındı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Hakimler Kurulu gibi yeni kurumlar oluşturuldu.12 Eylül 1980'deki askeri darbeden sonra Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisi (Kurucu Meclis) yeni bir anayasa hazırladı. Bu anayasa 7 Kasım 1982'de yapılan halkoylamasıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1982 Anayasası, bazı hak ve özgürlüklere önemli sınırlamalar getirmiş, Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın denetim yetkilerini azaltmıştır. Son yıllarda, özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin bir gereği olarak, 1982 Anayasası’nda hak ve özgürlükleri genişletici bir dizi değişiklik gerçekleştirilmiştir.1982 ile 1961 anayasaları arasında temel bir bakış açısı farkı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 61 anayasasında Milli BirlikKomitesi'nin daha geri planda olduğu ve aslında anayasa üzerinde söz hakkının Temsilciler Meclisi'nde olduğu bir sistem izlemiş bunun sonucunda da bu güne kadar Türkiye için çıkarılmış en özgürlükçü anayasa oluşmuştur. Fakat 1982 MGK ile durum tersine dönmüştür. Bunun en temel nedeni meclislerin çalışamaması olarak daha güzel bir söylemle 61 anayasının getirdiği ince eleyen sık dokuyan sistemin tıkanması olarak gösterilebilir. Yürütmenin üzerinde büyük bir güç haline gelmiş olan yargı organları onun her işine müdehale edebiliyor bu sırada meclis kısır döngüler arasında dönüp dolaşıyordu. Askerler bu durumda bir "Danışma Meclisi" kurmuş fakat bu meclisin sesi cılız olmaktan öteye gidememiştir.2001 değişikleri ile anayasaya yeni açılımlar getirilmesine rağmen bazı alanlarda hala çok büyük boşlukların olduğu görülmekte ve bazı maddelerin doktrinde açıklanması büyük teknik sorunlar ortaya koymaktadır.

Bakanları yüce divana kim sevk eder? Bakanları yüce divana kim sevk eder? sorusunun yanıtı haberimizde. KPSS sınavı sona erdi. Soruların cevapları büyük merak konusu oluyor. 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavında dikkat çekici sorular yer aldı. BAKANLARI YÜCE DİVANA KİM SEVK EDER?Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da Yüce Divanda yargılanacak.Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı?