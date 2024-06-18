2024 KPSS Lisans sınavı hızla yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...
2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri sınav giriş belgeleri erişime ne zaman açılacağı adayların takibinde. ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerininin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.