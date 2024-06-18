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2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınav giriş yerleri sınav öncesinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. KPSS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM’de. Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS ÖABT 4 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlara katılım sağlayan adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

17:14 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:15 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
KPSS sınav giriş belges yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS sınav giriş belges yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

2024 KPSS Lisans sınavı hızla yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri sınav giriş belgeleri erişime ne zaman açılacağı adayların takibinde. ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerininin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar,
https://ais.osym.gov.tr/
adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
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#msü sınav giriş belgesi
38 dakika önce
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2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı