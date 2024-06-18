KPSS ön lisans başvurusu yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, kamu personeli olma hayali kuruyor ve KPSS 2022 ön lisans başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Önlisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. ÖSYM’nin KPSS önlisans başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi netleşti. Peki, KPSS Önlisans başvurusu ne zamana kadar yapılacak? KPSS Önlisans sınavı ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri.