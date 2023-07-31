KPSS sonuçları
ÖSYM tarafından memur olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Alan Bilgisi testleri, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM KPSS sonuç tarihi ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u erişime açıldı.