ÖSYM tarafından memur olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Alan Bilgisi testleri, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM KPSS sonuç tarihi ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde...