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KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarıştı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

15:05 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KPSS sonuçları

KPSS sonuçları

ÖSYM tarafından memur olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Alan Bilgisi testleri, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM KPSS sonuç tarihi ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u erişime açıldı.


KPSS Lisans Alan Bilgisi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı ekranı
KPSS Lisans Alan Bilgisi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı ekranı

ÖSYM, saat 10.15’te başlayan KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler) sınavı dün gerçekleştirildi. Alan bilgisi sınavı bugün tamamlandı. 3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapıldı. 120 soru için 160 dakika verildi. 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu. 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının % 10’u erişime açılacak. Peki 2023 KPSS soruları ne zaman yayınlanacak? KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, ÖSYM 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde.


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