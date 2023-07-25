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Merkez Bankası’ndan kredi kartı ile taşıt ve ihtiyaç kredisi kararı: Oranlar artırıldı

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. TCMB’nin kararına göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı da yüzde 2 olarak yeniden belirlendi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Bankası kararları.

11:50 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kredi kartı faizleri arttı mı?

Kredi kartı faizleri arttı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (
TCMB
), 20 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) açıklanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar daha aldı. Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

İhtiyaç kredisi oranı ne kadar?

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Kredi kartı nakit kullanımı faiz oranı ne kadar oldu?

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.



#merkez bankası
#kredi kartı
#ihtiyaç kredisi
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