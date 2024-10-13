Kredi kartı limiti düşürme işlemi, bankaların belirlediği prosedürlere göre kolayca yapılabilir.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Savunma Sanayi paketine göre kredi kart limiti 100 bin tl olan vatandaşlardan 750 lira katkı payı alınması planlanıyor. Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL’lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor. Vatandaşlar bankaların çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini 99 bin TL'ye düşürmek istiyor. Peki kişiler, kredi kartı limitini nasıl düşürebilir? İşte kredi kartı limitinin nasıl düşürüleceği hakkında bilgilendirici adımlar: