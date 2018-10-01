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Krep nasıl yapılır? İşte krep tarifi

Krep nasıl yapılır?

Krep, son zamanlarda lokantalarda adını sıkça duyduğumuz ve çok tercih edilen hamurlu yiyeceklerin başında geliyor. Peki, krep nasıl yapılır, krep malzemeleri nelerdir? İşte kolay krep tarifi.

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Krep tarifini adım adım haberimizde sizlere anlattık.

Krep tarifini adım adım haberimizde sizlere anlattık.

Krep tarifini adım adım haberimizde sizlere anlattık. Son yıllarda sofraların vazgeçilmezi olan krep yapımı oldukça kolay. Tatlı ve tuzlu olarak tüketilebilen hamur işi bir yiyecek olan krep son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oldu. Krep yapımı, 5-10 dakikada hazırlanabildiği için ev hanımları tarafından da sıkça tercih ediliyor. Peki, krep nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte krep yapılışı.

KREP MALZEMELERİ (2 KİŞİLİK)

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

KREP NASIL YAPILIR?

İlk önce yumurtaları geniş bir karıştırma kabına almanız gerekiyor.

Malzemelerimizden su, süt, zeytinyağı ve elenmiş unu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla taze bir kıvam alana kadar karıştırmak gerekmekte.

Biraz önce belirttiğimiz gibi hamuru 5 dakika dinlendirin. Yanmaz tavayı ayçiçek yağıyla yağladıktan sonra fazlalık yağı alın.

Yaptığınız krebin hamurunu tavaya aktarıp, hızlıca tavayı oynatıp hamurun eşit yayılmasını sağlamanız gerekir.

İki tarafını da birer dakika pişirin.

Daha sonra krebiniz istediğiniz kahvaltılıklarınızla yemeye hazır olacak. Şimdiden afiyet olsun...

KREP TARİFİ (VİDEOLU ANLATIM)

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