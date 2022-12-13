KOBİ’lere destek müjdesini Bakan Varank verdi

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İnovasyon Haftası'nın yenilikçilik alanındaki en büyük etkinliklerden olduğunu kaydederek, her yıl akademisyenlerin, öğrencilerin, inovasyonun fikir liderlerinin, ulusal ve uluslararası şirketlerin ve kamunun üst düzey yöneticilerinin bu etkinlikte buluştuğunu söyledi.

KOBİ destek başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sözlerini bitirmeden önce son KOBİ'ler ile ilgili bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yakından takip ettiği KOBİGEL adıyla bilinen bizim Bakanlığımızın, KOSGEB'in bir destek programı var.

REKLAM

KOBİ Gelişim Destek Programımızda bugün itibarıyla İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Böylece yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerimize de biz destek vereceğiz. Tüm KOBİ'lerimizi KOSGEB'in web sitesinden bu destek programına başvurmaya davet ediyorum. Açıkladığımız bu paketin de tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Bakan Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarışmanın kazananlarına ödüllerini takdim etti.

ÖZGÜN Nureddin Nebati’den EYT son durum açıklaması