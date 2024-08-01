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KKM'de yeni dönem! Resmi Gazete’te yayımladı: Vergi istisnası kaldırıldı değişen oranlarda stopaj getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. Peki KKM’ye yüzde kaç oranında stopaj geldi? İşte detaylar.

09:43 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:48 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başladı! KKM’ye stopaj geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başladı! KKM’ye stopaj geldi

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi. Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.

KKM’ye stopaj geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.

Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, mayıs sonunda 68,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, haziranda 4,3 milyar dolar azalışla 63,8 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,2 milyar dolar düşüşle 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de haziranda 12 milyar lira azalışla 37,1 milyar liradan 25,1 milyar liraya düştü. Böylece söz konusu tutar 1 milyar doların altına indi. Açıklanan veriler, böylece toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 65 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

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#Kur Korumalı Mevduat
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